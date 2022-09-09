Как будут бороться с приписками в Damumed, рассказала Ажар Гиният

Фото: СЦК

Чтобы избежать приписок пациентов к другим клиникам в Damumed, Минздрав планирует ужесточить правила для информационных систем. Об этом сообщила министр зравоохранения Казахстана Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день около 20 частных медицинских информационных систем работают с медорганизациями. Они напрямую заключают договора с руководителями поликлиник и больниц. Чтобы ужесточить критерии и стандарты цифровизации этим частным медорганизациям, Минздравом разрабатывается приказ. Раньше, когда цифровизация только начиналась, были утверждены минимальные требования к информационным системам", - сообщила министр на брифинге в СЦК.

По её словам, Минздрав занимается ужесточением технических требований к частным медицинским информационным системам, которые работают в регионах непосредственно с медицинскими организациями. Но саму систему отменять не будут, так как это откатит все достижения назад.

"Надо быть последовательными. Если мы ранее в системе здравоохранения начали цифровизацию, и в эту сферу пришли частные компании, для них определили какую-то политику, они работают. Сегодня, учитывая, что пришло время, когда надо совершенствовать информационную систему и предъявлять дополнительные требования и спрашивать, когда есть нарушение этих требований. Поэтому мы идем дальше, совершенствуем и будем ужесточать требования к этим информационным системам", - заключила глава ведомства.

Также она считает, что отказ от системы медстрахования, несмотря на всю критику, тоже будет шагом назад. С внедрением системы ОСМС дополнительно в бюджет здравоохранения пришло в прошлом году пол-триллиона тенге, в этом году – более 800 миллиардов тенге.

"Это дополнительные новые технологии, это расширение всех услуг, закуп оборудования. Это вливание инвестиций в здравоохранение, это повышение благосостояния и улучшение здоровья населения. Как мы можем от этого отказаться? Поэтому наша задача – совершенствовать ОСМС. Сделать его более привлекательным для людей, которые не в системе, вместе с другими госорганами и местными исполнительными органами. Это люди самозанятые, возможно, не работают, возможно, они в состоянии бедности. Это мы с другими госорганами должны выявлять и обеспечивать доступность медпомощи. Если он не может быть в системе по каким-то причинам, то брать в рамках государственного бюджета. И такая работа будет проводиться", - считает она.

Помимо этого, казахстанцам на сегодняшний день доступно добровольное медстрахование. Пока этим пользуются только крупные нефтяные предприятия.