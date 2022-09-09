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  • Как будут бороться с приписками в Damumed, рассказала Ажар Гиният
СЦК Сегодня, 14:19
176
Фото: СЦК

Как будут бороться с приписками в Damumed, рассказала Ажар Гиният

Чтобы избежать приписок пациентов к другим клиникам в Damumed, Минздрав планирует ужесточить правила для информационных систем. Об этом сообщила министр зравоохранения Казахстана Ажар Гиният, передаёт BaigeNews.kz

"На сегодняшний день около 20 частных медицинских информационных систем работают с медорганизациями. Они напрямую заключают договора с руководителями  поликлиник и больниц. Чтобы ужесточить критерии и стандарты цифровизации этим частным медорганизациям,  Минздравом разрабатывается приказ. Раньше, когда цифровизация только начиналась, были утверждены минимальные требования к  информационным системам", - сообщила министр на брифинге в СЦК. 

По её словам, Минздрав занимается ужесточением технических требований к частным медицинским информационным системам, которые работают в регионах непосредственно с медицинскими организациями. Но саму систему отменять не будут, так как это откатит все достижения назад. 

"Надо быть последовательными. Если мы ранее в системе здравоохранения начали цифровизацию, и в эту сферу пришли частные компании, для них определили какую-то политику, они работают. Сегодня, учитывая, что пришло время, когда надо совершенствовать информационную систему и предъявлять дополнительные требования и спрашивать, когда есть нарушение этих требований. Поэтому мы идем дальше, совершенствуем и будем ужесточать требования к этим информационным системам", - заключила глава ведомства. 

Также она считает, что отказ от системы медстрахования, несмотря на всю критику, тоже будет шагом назад. С внедрением системы ОСМС дополнительно в бюджет здравоохранения пришло в прошлом году пол-триллиона тенге, в этом году – более 800 миллиардов тенге.

"Это дополнительные новые технологии, это расширение всех услуг, закуп оборудования. Это вливание инвестиций в здравоохранение, это повышение благосостояния и улучшение здоровья населения. Как мы можем от этого отказаться? Поэтому наша задача – совершенствовать ОСМС.  Сделать его более привлекательным для людей, которые не в системе, вместе с другими госорганами и местными исполнительными органами. Это люди самозанятые, возможно, не работают, возможно, они в состоянии бедности. Это мы с другими госорганами должны выявлять и обеспечивать доступность медпомощи. Если он не может быть в системе по каким-то причинам, то брать в рамках государственного бюджета. И такая работа будет проводиться", - считает она. 

Помимо этого, казахстанцам на сегодняшний день доступно добровольное медстрахование. Пока этим пользуются только крупные нефтяные предприятия.

"А чтобы широкие слои населения пользовались, мы будем приглашать все страховые компании, которые сегодня эту услугу оказывают. И (надо сделать) чёткое разделение и широкое освещение для населения, какую помощь могут оказывать компании, которые страхуют на добровольной основе, какую помощь мы будем оказывать в рамках ГОБМП, и какая помощь будет оказываться в рамках ОСМС", - сообщила Ажар Гиният. 

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#Минздрав #здравоохранение #ОСМС
Сегодня, 14:19
176
Артём Волков Журналист

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