Жители Астаны массово жалуются на резкий рост цен на такси в преддверии праздников, передаёт BaigeNews.kz.

В одном из популярных Telegram-каналов столицы горожане рассказали, что привычные поездки, например, с левого на правый берег города, теперь обходятся в 4 тысячи тенге. По словам астанчан, такие цены они встречают не только на длинные маршруты, но и на короткие поездки.

Некоторые водители, по словам пассажиров, требуют оплату, как за междугородний маршрут.

"20 минут ехать, а просят, как будто до Караганды", — пишут жители города.

В ответ на жалобы, другие пользователи отметили, что стоимость поездки в некоторых случаях выросла в два-три раза по сравнению с обычными днями. Например, 7-минутная поездка обошлась в 1700 тенге.

Некоторые горожане указывают на то, что снижение числа частных таксистов (ИП) в столице также влияет на рост тарифов.

"У многих таксистов не ИП снизили баллы, поэтому машин стало меньше, и цены на поездки взлетели", — утверждают комментаторы.

Тем не менее, другие пользователи советуют астанчанам использовать общественный транспорт и не жаловаться на высокие тарифы такси, ведь, по их словам, водители все равно мало зарабатывают.