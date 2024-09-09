Как будет выглядеть новый аэропорт в Атырау

Строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Атырау завершат в 2026 году. Это стало известно в ходе рабочей поездки министра транспорта РК Марата Карабаева в регион, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства посетил воздушную гавань и проверил состояние объекта.

Катарский инвестор начнёт строительство нового аэровокзального комплекса в 2025 году и проведёт полную модернизацию и расширение инфраструктуры, а также ремонт нынешнего здания аэропорта. Для этих целей планируют привлечь порядка 50 миллионов долларов.

Площадь нового аэровокзального комплекса составит 16 500 квадратных метров. Инвестор оснастит объект тремя новыми телескопическими трапами.

"Учитывая, что Атырау находится на слиянии Востока и Запада на реке Урал, ожидается, что фасад здания будет ориентирован на Восток и выполнен в стилистике восточной культуры, напоминая мотивы средневекового города Сарайшык. Перрон будет ориентирован на Запад, подчиняясь западной стилистике: витражное остекление, минимализм", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

Сегодня из аэропорта осуществляется 89 внутренних регулярных авиарейсов в неделю по семи направлениям (Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Уральск и Тараз). А также 21 международный рейс в неделю по шести маршрутам (Кутаиси, Амстердам, Стамбул, Анталья, Шарм-эль-Шейх, Москва).

После завершения работ пассажиропоток увеличится с 800 тысяч пассажиров до 2 944 тысяч пассажиров в год. Также планируется значительно расширить географию полётов.