На расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения глава ведомства Светлана Жакупова озвучила 5 основных направлений работы для формирования эффективного рынка труда в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В своем выступлении министр отметила, что обеспечение занятости населения является одним из важных направлений работы ведомства.

"Рынок труда сегодня сталкивается с такими серьезными вызовами, как низкое качество рабочей силы, недостаточность рабочих мест, высвобождение трудовых ресурсов вследствие цифровизации, высокий уровень неформальной занятости и др. Наша цель – создать эффективный рынок труда, обеспечить повышение уровня жизни наших граждан", – сказала Светлана Жакупова.

Для достижения поставленной цели Минтруда работает по 5 основным направлениям.

"Первое – повышение эффективности государственных и частных инвестиций путем улучшения планирования трудовых ресурсов и создания новых рабочих мест. Для этого нами разработан Инновационный навигатор проектов, который обеспечивает анализ и прогнозирование потребности в кадрах и мониторинг реализации эффективности реализуемых проектов. На сегодняшний день в системе ведется мониторинг по 906 проектам с планом создания 168 тыс. рабочих мест, также она обеспечивает тесную взаимосвязь спроса и предложения рабочей силы, выявляет требования к компетенциям и навыкам трудовых ресурсов. На ее основе будут актуализироваться образовательные программы ТиПО", – сообщила министр.

По словам министра, в перспективе платформа станет составной частью системы государственного планирования. На ее основе будут определяться направления развития регионов и населенных пунктов.

Второе направление – увеличение количества качественных рабочих.

"В Концепции развития рынка труда на 2024–2029 годы было введено понятие "качественное рабочее место". Это постоянное рабочее место на срок более шести месяцев с заработной платой выше медианной по региону, базовым социальным пакетом и безопасной рабочей средой. В 2024 году дополнительно создано 211 тыс. качественных рабочих мест. Их общее количество в экономике достигло 2,5 млн, до 2030 года мы планируем увеличение до 3,8 млн рабочих мест", – проинформировала Светлана Жакупова.

Третье – трансформация активных мер содействия занятости для повышения их адресности.

"В 2024 году активными мерами содействия занятости охвачено 325 тыс. человек. Однако доля социально уязвимых групп населения в этих мерах составила лишь 10%. Наша задача – повысить адресность активной политики занятости. Для этого нами подготовлен пакет изменений, который предусматривает реструктуризацию социальных трансфертов с переходом от категориального подхода к критериям нуждаемости", – сказала глава Минтруда.

Четвертое направление – усиление кадрового потенциала для обеспечения экономики квалифицированными кадрами.

Активно развивается профессиональное обучение по запросам работодателей и обучение на рабочем месте. В текущем году порядка 12 тыс. человек пройдут такие курсы.

Для обретения практических навыков студентами на Электронной бирже труда запущен функционал производственной практики.

Успешно развивается Национальная платформа онлайн-обучения Skills Enbek. Сегодня на ней доступно 856 курсов, зарегистрировано более 500 тыс. человек.

Пятое – формализация занятости для защиты социальных и трудовых прав работников.

"Законодательно введено регулирование платформенной занятости с упрощенной процедурой регистрации. На сегодняшний день более 51 тыс. водителей такси зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, выписано 63 млн фискальных чеков на сумму 78,3 млрд тенге. Это важный шаг к легализации и интеграции платформенных работников в систему социального и пенсионного обеспечения", – сообщила Светлана Жакупова.

Для формализации занятости в сельском хозяйстве разработана система нормирования и планирования трудовых ресурсов.

На платформе hr.enbek.kz появился новый функционал для сельхозпроизводителей, который поддерживает сбор и анализ данных.

Результаты внедрения данной системы будут способствовать повышению эффективности использования ресурсов в сельском хозяйстве, его доли в структуре ВВП страны, формализации и увеличению занятости в сельском хозяйстве и снижению оттока сельских жителей в города.