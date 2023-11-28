Как будет развиваться рынок труда в Казахстане

В Казахстане утвердили Концепцию развития рынка труда Казахстана на 2024-2029 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Как отметили в ведомстве, реализация предлагаемых в ней мер приведет к увеличению количества качественных рабочих мест до 3,8 млн и улучшению структуры занятости.

"Концепция разработана с учетом национальных приоритетов и целей, а также международных обязательств и стандартов в области труда и занятости", - говорится в сообщении.

Основными проблемными вопросами рынка труда, которые требуют комплексного и системного подхода к их решению, являются:

- низкая производительность труда и недостаточная диверсификация экономики, зависящей от добычи и экспорта природных ресурсов;

- несоответствие квалификации и навыков работников требованиям рынка труда, а также недостаточное развитие системы профессионального образования и обучения;

- высокая доля неформальной занятости, особенно в сельской местности, а также низкий уровень защиты прав и интересов работников;

- неравенство по доступу к рабочим местам и доходам между различными группами населения, такими как женщины, молодежь, люди с инвалидностью, этнические меньшинства и другие.

"Благодаря демографическому росту в 2000-х годах в Казахстане к 2029 году приток молодежи на рынок труда составит свыше 300 тыс. человек ежегодно. Обеспечение занятости граждан, пополняющих рынок труда, требует принятия мер по созданию новых качественных рабочих мест", - отметили в Минтруда.

Драйвером роста качественной занятости должны стать:

- индустриализация ключевых реальных секторов экономики, таких как промышленность (горнодобывающая, обрабатывающая, энергетика, водоснабжение), строительство, транспортная отрасль, торговля и услуги, сельское хозяйство, IT-сфера, искусство и туризм, а также оборонная деятельность;

- внедрение и продвижение новых технологий;

- создание новых видов занятости, основанных на гибкости рабочего времени.

Также, в Минтруда отметили, что большое внимание в Концепции уделено новым подходам формализации платформенных работников, которых по итогам 2022 года в Казахстане насчитывается порядка 1 млн человек. Главными преимуществами платформенной занятости являются: гибкость рабочего времени, возможность совмещения с основной деятельностью, баланс карьеры и личной жизни.

Поэтому спектр платформенной занятости будет расширяться с каждым годом, проникая в сферы услуг, туризма, IT, торговли, строительства, недвижимости и другие. Основная задача государства – обеспечить защиту трудовых прав и социальные гарантии для платформенных работников.