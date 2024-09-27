Как будет развиваться курорт Бурабай

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В этот день важно подчеркнуть, как на местных курортах, таких как Бурабай, развивается туристическая отрасль и открываются новые возможности для отдыха и бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.

Курорт Бурабай, часто называемый "казахстанской Швейцарией", с его кристально чистыми озёрами, живописными горными хребтами и густыми лесами давно является одной из главных достопримечательностей страны. Природная красота Бурабая, его уникальный микроклимат и богатая флора и фауна привлекают как местных, так и иностранных туристов. Курорт давно стал не только местом для спокойного отдыха, но и центром активного туризма. Разнообразные трекинговые маршруты, велосипедные и конные прогулки, оздоровительные центры, развивающиеся инфраструктурные проекты – всё это способствует росту популярности этого туристического места.

В последние годы Бурабай стал фокусом внимания в контексте национальной программы по развитию туризма. Стабильные инвестиции в инфраструктуру привели к созданию новых отелей, санаториев и развлекательных комплексов. Одним из важных аспектов развития региона является улучшение транспортной доступности. Благодаря модернизации дорог и улучшению транспортного сообщения с Астаной и другими крупными городами поток туристов растёт ежегодно. Кроме того, ведётся активная работа над расширением сервисов для иностранных гостей, что способствует росту числа визитов из-за рубежа. Туризм – это не только возможность познакомиться с красотой природы и культурой региона, но и важный инструмент для развития местной экономики. Рост числа туристов создаёт рабочие места, стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, привлекает инвестиции. За летний период курорт посетило более 450 000 человек, из них 8000 туристов. Это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Всего за восемь месяцев текущего года Бурабай принял более 650 тысяч гостей. За тот же период 2023 года – 550,7 тысячи человек.

"В настоящее время разработан мастер-план развития курорта Бурабай. В рамках плана "Акбура" будет определена местом по развитию отельного кластера (3, 4, 5 звезд). Зона Катарколь будет определена для развития детского и семейного отдыха. Зона озера Жукей станет территорией развития экологического туризма (строительство глэмпингов и кемпингов)", – рассказали в ТОО "Бурабай даму".

Утверждён комплексный план развития курорта Бурабай до 2029 года, в который войдёт строительство инфраструктуры для дальнейшего развития курорта. В настоящее время количество проектов и необходимая сумма финансирования находятся в работе.

Всемирный день туризма напоминает нам о значимости путешествий и о том, как важно поддерживать и развивать туристические направления, такие как Бурабай. Развитие инфраструктуры, новые проекты и внимание к экологии делают этот курорт привлекательным для туристов со всего мира и примером успешного управления природным наследием.

Фото: Айман Нартаева