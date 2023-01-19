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Лента новостей

akorda.kz Сегодня, 17:17
258
Сегодня, 17:17
258
Фото: akorda.kz

Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК

Глава государства принял председателя правления АО "Казпочта" Асел Жанасову. Президенту представили стратегию развития национального почтового оператора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как сообщила Асел Жанасова, приоритетными направлениями в деятельности "Казпочты" станут финансовое оздоровление; развитие социального банка и усиление роли финансовых услуг; расширение возможностей предоставления государственных услуг на базе существующей инфраструктуры; повышение эффективности традиционного почтового бизнеса с фокусом на электронную коммерцию и международные посылки.

Касым-Жомарт Токаев также проинформирован о планах компании по развитию инфраструктуры, логистической и филиальной сетей с целью предоставления возможности бизнесу доставлять услуги и товары до каждого жителя села. 

Глава государства поручил продолжить реализацию стратегии по данным направлениям, подчеркнув социальную значимость присутствия почтового оператора в регионах.

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#Казпочта #Акорда #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:17
258
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