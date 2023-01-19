Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК

Фото: akorda.kz

Глава государства принял председателя правления АО "Казпочта" Асел Жанасову. Президенту представили стратегию развития национального почтового оператора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как сообщила Асел Жанасова, приоритетными направлениями в деятельности "Казпочты" станут финансовое оздоровление; развитие социального банка и усиление роли финансовых услуг; расширение возможностей предоставления государственных услуг на базе существующей инфраструктуры; повышение эффективности традиционного почтового бизнеса с фокусом на электронную коммерцию и международные посылки.

Касым-Жомарт Токаев также проинформирован о планах компании по развитию инфраструктуры, логистической и филиальной сетей с целью предоставления возможности бизнесу доставлять услуги и товары до каждого жителя села.

Глава государства поручил продолжить реализацию стратегии по данным направлениям, подчеркнув социальную значимость присутствия почтового оператора в регионах.