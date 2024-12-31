Как будет работать общественный транспорт в Астане в праздничные дни
Данную информацию просят учесть при планировании поездок.
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
106Фото: weproject.media
В компании CTS сообщили о графике работы общественного транспорта в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Пассажиров автобусов проинформировали о следующем:
- 31 декабря общественный транспорт работает по утвержденному расписанию, без изменении;
- в праздничные дни городские и пригородные маршруты работают согласно расписанию выходного дня (06:00 - 23:00);
- 1 января до 10:00 городские автобусы будут курсировать через одну единицу, после 10:00, согласно расписанию в штатном режиме.
Экспресс и пригородные по утвержденному расписанию:
- 2-4 января по расписанию выходного дня без изменений;
- 5-6 января городские и пригородные маршруты курсируют в штатном режиме, согласно расписанию рабочего дня;
- 7 января курсируют согласно расписанию выходного дня.
"В последующие дни общественный транспорт курсирует в штатном режиме согласно действующему расписанию (согласно дню недели). Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок.
Желаем вам праздничного настроения, здоровья и тепла в новом году!" - говорится в обращении к населению.
Напомним, новые автобусы выйдут на линию в Павлодаре.