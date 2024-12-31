В компании CTS сообщили о графике работы общественного транспорта в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Пассажиров автобусов проинформировали о следующем:

Экспресс и пригородные по утвержденному расписанию:

"В последующие дни общественный транспорт курсирует в штатном режиме согласно действующему расписанию (согласно дню недели). Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок.

Желаем вам праздничного настроения, здоровья и тепла в новом году!" - говорится в обращении к населению.