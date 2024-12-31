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  • BAIGENEWS

Как будет работать общественный транспорт в Астане в праздничные дни

Данную информацию просят учесть при планировании поездок.

Сегодня, 12:01
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weproject.media Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01
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Фото: weproject.media

В компании CTS сообщили о графике работы общественного транспорта в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Пассажиров автобусов проинформировали о следующем:

  • 31 декабря общественный транспорт работает по утвержденному расписанию, без изменении;
  • в праздничные дни городские и пригородные маршруты работают согласно расписанию выходного дня (06:00 - 23:00);
  • 1 января до 10:00 городские автобусы будут курсировать через одну единицу, после 10:00, согласно расписанию в штатном режиме.

Экспресс и пригородные по утвержденному расписанию:

  • 2-4 января по расписанию выходного дня без изменений;
  • 5-6 января городские и пригородные маршруты курсируют в штатном режиме, согласно расписанию рабочего дня;
  • 7 января курсируют согласно расписанию выходного дня.

"В последующие дни общественный транспорт курсирует в штатном режиме согласно действующему расписанию (согласно дню недели). Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок.

Желаем вам праздничного настроения, здоровья и тепла в новом году!" - говорится в обращении к населению.

Напомним, новые автобусы выйдут на линию в Павлодаре.

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