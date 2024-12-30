В Управлении городской мобильности Алматы сообщили, как будут ходить автобусы в праздничные дни, передаёт BaigeNews.kz.

1 января на линию выйдет 50% подвижного состава. 2-4 января автобусы и метро будут работать по графику выходного дня. Составы в метро буду т на линии с 6:20 до 00:00 с интервалом 12-15 минут.



20 автобусов №12 "Ж/д вокзал Алматы-2 – ВСК "Медеу" с 1 по 4 января будут ездить также по графику выходного дня.

Ночной маршрут №3 все дни будет работать без изменений.

В метро также график выходного - с 06:20 до 00:00 с интервалом 12-15 минут.