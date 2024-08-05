Как будет работать новая система по предоставлению бесплатного и льготного питания

Министерство просвещения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустили пилотный проект по предоставлению бесплатного питания в школах через "Социальный кошелек" в мобильном приложении eGov Mobile, передаёт BaigeNews.

Проект позволит родителям получить услугу проактивно, отслеживать посещаемость детей в школьных столовых и использовать цифровые ваучеры для льготного питания.

На данный момент системы учета и фиксации питания уже работают в 250 школах в 15 регионах. Для расширения проекта ведутся работы по обеспечению школ системами учета и фиксации питания и их интеграция с системой "Социальной Кошелек".

Отметим, пилотный проект успешно протестирован в Акмолинской, Мангистауской областях, гг. Астана и Шымкент. Внедрение будет постепенным по мере готовности школ.