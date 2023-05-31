Как будет работать Национальная система квалификаций в Казахстане

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Как в Казахстане будет работать Национальная система квалификаций, которая должна связать требования рынка труда с системой образования, рассказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер отметила, что в проекте закона рассмотрено только внедрение оценки навыков и квалификации как одного компонента Национальной системы квалификации страны.

"Мы законодательно закрепляем, что регулируемые профессии должны проходить обязательную сертификацию в уполномоченных органах. Например, педагоги - в системе образования, врачи - в системе здравоохранения. А когда добровольно работодатель считает, что ему нужно пригласить сертифицированные кадры - сварщиков, электриков, то они могут направить в независимый центр сертификации и там провести соответствующую оценку. Это первая часть. Во второй части нужно подумать о том, насколько сертификационные центры будут обеспечивать уровень оценивания, что он (кадр) будет соответствовать тому уровню навыков. Мы обсудим этот вопрос с ассоциациями, руководителем Центра сертификации. Понятно, что это очень большая ответственность. Но тем не менее, если я присваиваю статус и говорю, что он (кадр) соответствует этому навыку, тогда я должна отвечать за свое слово", - рассказала Тамара Дуйсенова.

По её словам, закон о квалификации очень важен. Потому что в Казахстане нет взаимосвязи между рынком труда и системой подготовки кадров.

"Теперь законодательно закрепляем, что первое - обязательно профессиональный стандарт за работодателем. Потому что он должен сказать, кто ему нужен, кадр какой квалификации. Система образования на основании этих профессиональных стандартов должна разрабатывать свою программу и учить. После этого, чтобы не было конфликта интересов между работодателем и работником, должен быть следующий третий компонент, это независимая оценка. В законе мы предусматриваем, что эти три компонента должны работать как одна система", - пояснила глава Минтруда.

Министр отметила, что такая система сейчас внедряется во всех странах. В основу заложена европейская модель. Но каждая страна исходит из своей специфики.

Законопроект об НСК уже разработан и находится на рассмотрении мажилиса.