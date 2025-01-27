Изменить систему обязательного медицинского страхования предлагают в Казахстане. Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), который оплачивается государством, и ОСМС планируют объединить. Подробнее об этом в интервью BaigeNews.kz рассказала заместитель директора Департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гульнара Сарсенбаева.

- Гульнара Едиловна, как сейчас происходит финансирование медицинской отрасли?

- В первую очередь, я хочу дать разъяснение, что такое гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Это та медицинская помощь, которая предоставляется вне зависимости от статуса застрахованности.

Все граждане нашей страны прикреплены по месту жительства к поликлиникам. В них оказывается первичная медицинская помощь, проходят профилактические мероприятия. Есть ряд услуг, которые входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Это паллиативная помощь, сестринский уход, патологоанатомическая диагностика, оказание высокотехнологических медицинских услуг по экстренным показаниям, стационарная помощь по экстренным показаниям и другое.

Часть скринингов также проходят в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Речь идет о ранних диагностиках болезней системы кровообращения, глаукомы, сахарного диабета, вирусных гепатитах.

В рамках ОСМС осуществляется только три вида скрининга. Это раннее выявление рака молочной железы, рака шейки матки и колоректального рака.

Лечение социально значимых заболеваний, амбулаторное лекарственное обеспечение пациентов с хроническими заболеваниями также обеспечивается в рамках гарантированного бесплатного медицинского помощи. Все, что выше этих услуг, предоставляется в рамках ОСМС.

Напомню, что ОСМС ввели в 2020 году. С принятием этого закона улучшилась доступность медицинской помощи. Мы стали развивать медицинскую реабилитацию. До 2019 года на эту отрасль выделялось всего лишь шесть миллиардов тенге. Сегодня на реабилитацию государство в рамках ОСМС тратит свыше 80 миллиардов тенге.

Отмечу, что после этих изменений улучшилась доступность оказания консультативно диагностических услуг. Например, раньше не у каждого была возможность сделать КТ и МРТ диагностику. Сейчас эти услуги доступны в рамках ОСМС.

- Почему появилась идея объединить ГОБМП и ОСМС?

- Осенью прошлого года президент в своем послании отметил, что необходимо обеспечить единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета.

Сегодня у нас медицинская помощь оказывается в двух пакетах в рамках ГОБМП и ОСМС.

Финансирование идет по признаку заболевания, по поводу обращения. Некоторые услуги находятся и в пакете ГОБМП, так и в пакете ОСМС. К примеру, те же скрининги. Первый этап скринингов проходит в пакете ГОБМП. Второй этап скринингов более углубленный, иногда нужна диагностика с использованием КТ и МРТ, и для таких услуг необходимо наличие статуса застрахованности. Это часто вызывает недопонимание, путаницу. И не только у пациентов, но и врачей. Поэтому министерство проводит работу по выделению четких границ о том, какие услуги государство предоставляет в рамках ГОБМП, ОСМС.

Хотела бы отметить, что за 15 льготных категорий населения государство производит выплаты социального страхования. Это порядка 11 миллионов человек. Также у нас есть перечень социально-значимых заболеваний.

Для того чтобы поставить диагноз, нужно наличие застрахованности. Мы сегодня проводим работу, чтобы постановка диагноза входила в пакет ГОБМП. Это даст возможность рано диагностировать заболевания. Пока по социально-значимым заболеваниям мы осуществляем только лечение.

Основная идея в объединении пакетов заключается в раннем выявлении заболеваний и проведении профилактических мер, лечении. Формирование единого пакета будет способствовать предоставлению услуг независимо от статуса застрахованности.

- Мы часто видим, как медицинские работники перегружены документами. Упростится ли их работа?

- В министерстве здравоохранения проведен большой анализ по изменению нормативно-правовых актов, чтобы разгрузить врача общей практики от излишней нагрузки. Например, проводится работа по цифровизации. Речь идет о создании единой платформы.

Также ведомство пересмотрело кратность проведения и периодичность осмотров. Это сделано для того, чтобы охватить больше населения.

Также сейчас мы проводим работу по оцифровке больничных листов, чтобы пациенты могли не приходить и не создавать очередь. Сейчас в электронном формате все уже предоставлено. В пилотном режиме протестировано, проект приказа у нас подготовлен, проходит процедура согласования.

- Будет ли лучше оснащенность государственных учреждений после объединения с двух систем? Ведь многие пациенты обращаются в частные клиники, где оборудование более современное.

- Однозначно, высвобождающиеся средства, должны быть направлены на повышение тарифов. Вы же знаете, что зарплата медицинского работника входит в этот пакет ОСМС. Это позволит также расширять новые технологии, внедрять, пересматривать скрининги, то есть меры будут направлены на улучшение доступности и развитие технологий.