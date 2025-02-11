Заместитель Премьер-Министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства сообщил о том, как будет пересмотрен режим розничного налога, передает BaigeNews.kz.

В целом, по его словам, он будет сохранен. Но при этом будут следующие изменения:

"Предел дохода по предлагаемому этому режиму сохраняется в размере 600 тыс МРП – это 2 359 млн тенге в год. Снимаются ограничения по численности работников. Фонд оплаты труда вычитается, если доход от реализации превышает 100 млн тенге в год, 100 млн тенге для стимулирования обеления заработных плат. Сохраняем ставку четыре процента (с возможностью снижения маслихатами на 50 процентов). И ключевое условие – сокращение видов деятельности и реализация только в сегменте B2C. Режим называется розничный. Он должен соответствовать своему названию. Реализация только населению", - сказал Жумангарин.

В связи с предполагаемыми изменениями ведомство ожидает рост налоговых поступлений составит 4-5 трлн тенге ежегодно. Эти средства должны сократить зависимость от Национального фонда, снизить государственный долг, считает Жумангарин.

Также, по его мнению, размер этих налоговых поступлений позволит направить дополнительные ресурсы на развитие инфраструктуры, агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности и обороны.