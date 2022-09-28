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Как будет образовываться избирфонд кандидатов в президенты — ЦИК
О том, как будет образовываться избирательный фонд, рассказала член Центральной избирательной комиссии Казахстана Сабила Мустафина, передает BaigeNews.kz.
"Фонд составляют собственные средства кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим ero республиканским общественным объединением, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в двенадцать тысяч раз, что составляет 720 миллионов тенге. Добровольные пожертвования граждан и организаций, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в пятнадцать тысяч раз, что составляет 900 миллионов тенге", — рассказала спикер на брифинге в ЦИК.
Также она пояснила, на какие расходы могут направить средства кандидаты:
- на выступления в любых зарегистрированных средствах массовой информации;
- на организацию и проведение публичных предвыборных мероприятий и встреч с избирателями,
- на выпуск и/или распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов,
- на оплату услуг юридических и физических лиц по организации агитационной работы;
- на покрытие транспортных и командировочных расходов кандидатов в президенты РК и их доверенных лиц, связанных с предвыборной агитацией;
- на изготовление для бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных материалов, а также значков, флагов и других знаков и символов, специально изготовленных для избирательной кампании.
В случае снятия кандидатом своей кандидатуры или отмены решения о регистрации кандидата поступившие в избирательный фонд денежные средства подлежат безотлагательному возврату внесшим их гражданам и организациям. При этом расходы, связанные с возвратом указанных средств, покрываются за счет внесших их граждан и организаций.
"Отчёт о поступлении средств на спецсчета и их расходовании публикуется в СМИ два раза в месяц Центральной избирательной комиссией. Все финансовые операции по спецсчетам прекращаются в 18:00, в день, предшествующий дню выборов. Нарушение кандидатом норм выборного законодательства и правил открытия специального временного счета и расходования средств избирательного фонда влечет за собой отмену решения о регистрации кандидата. Не позднее пяти дней после объявления итогов выборов кандидат обязан представить в ЦИК отчет об использовании средств своего избирательного фонда", — добавила она.
Центральная избирательная комиссия в течение 10 дней после опубликования итогов выборов публикует в СМИ информацию об общей сумме денег, поступивших в избирательный фонд, и его источниках.
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