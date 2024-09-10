Как будет формироваться единый пакет медпомощи в Казахстане

"Система медстрахования в Казахстане не перешла ещё на истинную страховую модель и остаётся бюджетно-страховой, то есть смешанной. Поэтому сегодня нам необходимо разграничить заболевания, которые находятся в пакете ГОБМП и в пакете ОСМС. Для населения, в том числе застрахованного, система страхования является всё ещё не такой привлекательной, какой она должна быть", - заявила Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве.

Она заверила, что государством будет гарантировано обслуживание скорой медпомощью, санитарной авиацией. Бесплатными будут также лечение и лекарственное обеспечение по шести основным социально значимым заболеваниям.

"Это туберкулез, онкологические заболевания, вирусные гепатиты, ВИЧ, СПИД, орфанные заболевания. Они остаются в пакете ГОБМП. Вместе с тем, планируется поэтапный переток из пакета ГОБМП в пакет ОСМС семи заболеваний... Это наполнит в целом пакет медстрахования, сделает систему более привлекательной, позволит более эффективно управлять ресурсами системы здравоохранения", - резюмировала глава Минздрава.

Однако о каких болезнях идёт речь, она не сказала, ссылаясь на то, что работа над формированием единого пакета медпомощи ещё ведётся.