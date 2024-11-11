Как брату Салтанат Нукеновой удалось открыть фонд после семи отказов

Айтбеку Амангельды семь раз отказали в регистрации фонда памяти его сестры Салтанат Нукеновой, ставшей жертвой насилия. Несмотря на многоичсленные попытки он смог преодолеть преграды и создать НКО, который уже оказывает помощь тысячам казахстанцев, пострадавшим от насилия. Как это ему удалось, узнала корреспондент BaigeNews.kz.

После широкого освещения дела об убийстве Салтанат Нукеновой, к брату погибшей Айтбеку Амангельды начали обращаться женщины, подвергающиеся насилию. Это побудило его инициировать волонтёрскую помощь. Так появилась идея открыть фонд. Уже весной этого года объединение получило широкое признание, несмотря на отсутствие официальной регистрации. Однако были и сложности. К примеру, в мае пришлось отменить запланированный концерт в день рождения Салтанат Нукеновой из-за невозможности подписания договоров и оплаты.

В целом Айтбек подал семь заявок на регистрацию, но все они были отклонены. Министерство юстиции объясняло это тем, что документы не соответствуют требованиям законодательства.

По словам Айтбека Амангельды, первоначальные отказы были основаны на реальных недоработках, но последующие отказы, по мнению его юридической команды, выглядели менее обоснованными.

"Первые отказы были ближе к реальности – по правкам, которые необходимо было внести на усмотрение в министерство юстиции. В дальнейшем, по мнению моих юристов и адвокатов, которые изучали эти отказы, они были не совсем правомерные. Мне предлагали даже судиться с министерством юстиции. В свою очередь у меня нет цели судиться с госорганами", - рассказал брат Нукеновой.

От этой идеи Айтбек отказался и нашёл другой путь, как реализовать фонд памяти Салтанат - он приобрёл существующий фонд.

"На самом деле он не был зарегистрирован как новый, я приобрел существующий фонд и, естественно, провожу сейчас необходимые действия для того, чтобы изменить его название, установить деятельность и всё остальное. В этой части уже никакие госорганы не могут повлиять на данные действия, потому что покупка фонда - это приобретение частной собственности и это конституционное право каждого человека продавать и распоряжаться по своему усмотрению своей собственностью. Если бы это была монополия, то еще госорганы могут повлиять, но в текущем моменте на покупку этого фонда уже повлиять госорганы не могут", - рассказал Айтбек Амангельды.

Направления работы фонда памяти Салтанат Нукеновой

Частный фонд памяти Салтанат Нукеновой будет работать по трем основным направлениям, каждое из которых нацелено на оказание помощи пострадавшим от насилия и борьбу с проблемами в этой сфере.

Адресная помощь пострадавшим от насилия

Первое направление фонда фокусируется на оказании адресной помощи жертвам насилия. Айтбек Амангельды и волонтёры, работающие под его руководством, занимаются обработкой заявок от пострадавших. На данный момент фонд рассматривает 1 493 заявки, среди которых основное внимание уделяется предоставлению психологической и юридической поддержки, а также помощи с переездом и временным проживанием.

Фонд также готов помочь с размещением в кризисных центрах, трудоустройством. Также если требуется помощь в освещении, то фонд может оказать публичную поддержку.

"Обычно это такие кейсы, где замешаны высокопоставленные люди, люди с административным ресурсом, которые могут повлиять на следствие и суд. Соответственно, через публичное освещение мы добиваемся честного следствия и честного суда", - рассказал Айтбек Амангельды.

Важной инициативой является план по открытию горячей линии, на которую жертвы насилия смогут обращаться за помощью. Однако реализация этого проекта требует значительных затрат.

"Это цель, которую мы очень сильно хотим реализовать. Организовать горячую линию довольно-таки дорого. Нужны как минимум три человека на круглосуточную горячую линию, которые будут отрабатывать смену по 8 часов. Кроме них, нужен ещё запасной четвёртый оператор на выходные и праздники. Плюс ещё сама автоматизация этого процесса, номер, на который можно будет быстро дозвониться, несколько линий поддержки, чтобы люди могли ожидать на линии. Это всё стоит денег. Мы своими средствами, своими силами будем готовиться и создадим эту горячую линию", - делится планами Амангельды.

Законотворческое направление

Вторым направлением работы фонда будет законотворческая деятельность. Айтбек Амангельды отметил, что команда юристов фонда будет работать над улучшением законодательных норм, исходя из практического опыта и пробелов в действующем законодательстве. Законотворческая работа требует долгосрочных усилий и глубокого анализа, чтобы внести необходимые изменения и дополнения в закон.

Информационно-просветительская деятельность

Третье направление связано с информационно-просветительской работой. Фонд будет ориентирован на предоставление информации для жителей отдаленных регионов Казахстана, где наблюдается высокий спрос на помощь и недостаток волонтёров.

"В большей части мы будем ориентироваться на юг и запад, где на текущий момент у нас очень мало волонтёров, но очень много кейсов. В целом в этих регионах мы хотим проводить активный ликбез по проблеме бытового насилия, про абьюз и про всё остальное, в том числе максимально доносить до людей информацию о наличии горячей линии, о наличии поддержки с нашей стороны в этих регионах. Не все люди владеют Instagram, Интернетом и не всегда имеют возможность обратиться к нам. Поэтому мы будем использовать разные методы для достижения аудитории в удалённых районах, в сельской местности, чтобы все знали, что есть место, куда они могут обратиться за помощью", - сказал Айтбек Амангельды.

В чём отличие от других фондов

Как отметил Айтбек Амангельды, частный фонд памяти Салтанат Нукеновой не собирает пожертвования с физических лиц.

"С самого начала это была моя позиция. Вся помощь оказывается на базе тех возможностей, которые на текущий момент есть у меня и у моей семьи", - уточнил он.

При этом фонд рассматривает партнёрские предложения от крупного бизнеса.

"У нас уже есть некоторые предварительные договоренности, будет возможность иметь финансовые поступления от бизнеса. Это проверенные компании, которые больше борются за идею, нежели за какую-то другую выгоду", - сообщил Амангельды.

Также в отличие от других фондов фонд памяти Салтанат Нукеновой не будет придавать публичной огласке кейсы обратившихся к ним граждан. Из 1 500 кейсов на сегодняшний день команда Айтбека Амангельды рассказала общественности только о десяти, но только потому, что была необходимость.