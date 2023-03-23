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Как благоустроить свой двор за бюджетные деньги
В Алматы начался приём заявок по проекту "Бюджет народного участия". Это программа позволяет благоустроить свой двор, построить детскую или спортивную площадку, обустроить заброшенный пустырь, реконструировать парк или сквер возле дома и т. п. От жителей нужна только заявка и проект, а всё остальное берёт на себя акимат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Кrisha".
Как принять участие в проекте "Бюджет народного участия"
Заявки принимаются онлайн до 30 марта включительно.
В заявке нужно будет указать:
— наименование проекта,
— краткое описание,
— адрес объекта.
Обязательно нужно прикрепить фото (эскиз или схему) будущего объекта и приблизительную смету (стоимость проекта).
Можно использовать примерные эскизы или расчёты из Интернета или любых других открытых источников.
Главное — помнить, что максимальная стоимость проекта не должна превышать 86.2 млн тенге.
Что можно сделать по "Бюджету участия"
В этом году алматинцам предлагают реализовать проекты по девяти категориям:
- Озеленение.
- Обустройство тротуаров.
- Строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков.
- Создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, улицы и иные объекты).
- Ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен.
- Ликвидация свалок.
- Установка и ремонт беседок, скамеек, урн, оборудования и конструкций для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования.
- Установка, ремонт и освещение спортивных площадок (тренажёрные площадки, футбольные, баскетбольные, волейбольные поля), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования.
- Обеспечение санитарии.
Раз в год каждый алматинец может подать одну заявку и только на один объект.
Проект должен соответствовать следующим требованиям:
- расположение: участок общего пользования (не частная собственность) и обязательно на территории района, где проживает автор заявки;
- эксплуатация: объект должен быть общего пользования, без ограничения доступа.
По "Бюджету участия" не принимаются частные коммерческие проекты.
Как выбирают проект?
После окончания приёма заявок экспертные советы, куда войдут депутаты маслихата, члены Общественного совета города, архитекторы и строители, проведут отбор проектов. Не соответствующие правилам исключат, другие направят на доработку. Авторы получат уведомления на электронную почту, после исправления замечаний проект будет допущен к голосованию.
А далее судьбы заявок решит народное голосование.
Проголосовать за понравившийся проект можно также на сайте budget.open-almaty.kz, в разделе "Голосование". Можно выбрать не более трёх понравившихся проекта и подтвердить свой голос с помощью ЭЦП или ИИН (SMS-кода).
Проекты-победители будут реализованы в этом году за счёт бюджета города.
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