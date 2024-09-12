Как благодаря росту популярности домбры казахстанец построил успешный бизнес

Житель Кызылорды Акбуркит Жауынгаров более 10 лет занимается изготовлением домбры. Сейчас у него есть своя мастерская, хороший поток клиентов и несколько работников. Времени сидеть без дела практически нет. По словам ремесленника, заказы на национальный музыкальный инструмент поступают даже из-за рубежа, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Интерес к изготовлению домбры Акбуркит Жауынгаров начал проявлять ещё будучи школьником, сейчас он уже опытный мастер. Мужчина – продолжатель династии мастеров, в своё время его отец был известным и очень талантливым ремесленником. Два года назад Акбуркит при поддержке государства открыл своё дело. На данный момент мастерская кызылординца оснащена современным оборудованием, в цехе вместе с нашим героем работают несколько мастеров. Их главная задача – за короткое время изготовить домбру и учесть все требования клиента.

"Я более пяти лет обучался у мастера музыкальных инструментов Биржана Дилманова. Работал в его мастерской, набрался опыта. Два года назад получил безвозмездный государственный грант в размере 1,2 миллиона тенге. Эти средства дали мне возможность приобрести специальный станок и другие необходимые инструменты. На изготовление одной домбры уходит около двух недель. Мы одновременно делаем более пяти инструментов. Потому что заказов очень много, есть постоянные клиенты", – рассказывает Акбуркит.

У Акбуркита нет музыкального образования, однако мужчина виртуозно играет на домбре. Он признаётся, что это качество помогает ему изготовить профессионально хороший инструмент. Кызылординец постоянно совершенствуется как мастер, тесно сотрудничает с коллегами из других регионов страны, пробует в производстве новые технологии. Главное для него – не потерять качество.

"Раньше домбру делали из нескольких сортов дерева. Часто в работе использовали берёзу, клён и джиду. Сейчас я в основном изготавливаю домбру из карагача. В процессе очень важную роль играет чувствительность ладони. С помощью рук можно понять, где допустил ошибку и исправить её. В целом быть мастером музыкальных инструментов очень трудно. Необходимо терпение и выносливость. Это не просто производство, это настоящее искусство. Нужно иметь природный талант, тогда можно добиться успеха", – делится ремесленник.

Нужно отметить, инструменты Акбуркит Жауынгарова пользуются большим спросом среди музыкантов. Мастер тесно сотрудничает с исполнителями традиционной музыки, музыкальными коллективами и местными школами искусств.

"Сейчас наблюдается очень большой спрос на домбру. Многие родители хотят, чтобы их ребёнок умел играть на национальном инструменте. Ведь домбра – это наше достояние, наша история. Заказы поступают даже из-за рубежа. Недавно я отправил один инструмент в Россию: мужчина подарил домбру брату, который переехал в Москву. Иногда мы отправляем заказы в Узбекистан, там музыканты оркестров очень хвалят нашу домбру. Когда твой труд ценится, хочется работать ещё больше", – говорит кызылординец.

На сегодняшний день у Акбуркита Жауынгарова есть свои ученики. Мужчина планирует расширить свою мастерскую и открыть национальный центр искусств.

Фото из личного архива Акбуркита Жауынгарова