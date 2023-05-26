Как бизнесвумен из Павлодара поддерживает казахстанских предпринимательниц

Фото: Жамиля Эрназарова

Жамиля Эрназарова начинала строить свой бизнес в 1995 году, бросив работу на предприятии из-за задержек по выплате зарплаты. Женщина признается, сама познавала азы предпринимательства с нуля, без бизнес-тренингов и уроков финансовой грамотности. При этом не редко приходилось доказывать коллегам-мужчинам, что с ней нужно считаться. Сейчас же бизнесвумен создала социальный проект для женщин и совершено бесплатно помогает делать первые шаги дамам со всего Казахстана. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с предпринимательницей из Павлодара.

- Жамиля Каиргазыевна, с чего начинали бизнес?

- Начиналось все в 1995 году, когда в нашей молодой стране были экономические проблемы. Я работала на тот момент на Аксуском заводе ферросплавов и нам не выплачивали несколько месяцев зарплату. Поскольку я была старшим ребенком в семье, пришлось уволиться, уйти в торговлю товарами народного потребления. На тот момент это был самый актуальный и самый востребованный товар. Затем появилось желание выйти на новый уровень в бизнесе и открыть производство. Первое производство – это было производство хлебобулочных изделий, кондитерских. Таким образом, за 27 лет в бизнесе много сфер опробовала. Что-то получалось, что-то не получалось. Приходилось некоторые направления закрывать, открывать новые. На данный момент я работаю в сфере операций с коммерческой недвижимостью.

- Семья ваша, получается, далека от богатых?

- Моя мама, она сейчас на пенсии, она проработала всю жизнь инженером на заводе ферросплавов в Аксу. У нее, по-моему, одна или две записи в трудовой книжке. Оттуда же ушла на пенсию. Мой отец, школьный педагог. Нас трое в семье. У меня еще есть сестра и брат. У нас достаточно такая простая семья. Вот то, что я из простой семьи, отчасти, научило меня, стараюсь возможности использовать на 100%. Никогда не говорю и не жду, что придет следующая возможность. Следующей в какой-то определенный период времени может и не быть.

- Какой проект был самый неудачный за бизнес-практику?

- Самый неудачный проект не назову. Все что мы делаем в жизни, даже если в моменте нам кажется, что это негатив, все равно мы получаем какой-то плюс. Смотря под каким уклоном мы смотрим на ситуацию. Поэтому не могу какой-то из проектов назвать самым неудачным. Самая основная трудность была в отсутствии информации, инструментов, технологий ведения успешного бизнеса. В 90-ые, 00-ые года не было столько спикеров, не было столько бизнес-тренировок, коучей. Многое приходилось делать в слепую, поэтому и были какие-то ошибки. Не было кредитов по таким доступным ставкам, как сейчас. Для женщин у нас сейчас есть кредиты под 5 процентов годовых, для МСБ есть под 6 процентов годовых. Не было субсидий. Вот это все осложняло на начальном этапе ведения бизнеса.

- А если простым языком, чем стали заниматься в 95-ом году?

- Покупала здесь у оптовиков, это были шоколадки, как сейчас помню. Потом туда добавились печенья, еще какие-то кондитерские изделия готовые, фабричные. Цены не помню, но наценку помню, это было 150-200 процентов (смеется). Но в этом бизнесе не было навыков продаж, финансовой грамотности, навыка построения стратегии, не знала, как правильно подобрать персонал, как сделать, чтобы команда была более эффективная.

- А сейчас от торговли ушли к чему?

- Я на данный момент сдаю коммерческие площади в аренду в Павлодаре, в Аксу. В основном это построенные мною площади. В какой-то момент, в 00-ые, я поняла, что можно покупать земельные участки, пусть это будет не в центре у оживленной дороги, а какие-то, которые доступны мне и на них строить коммерческую недвижимость.

- Почему именно коммерческую?

- В 2000-ые уже было понимание, что не всегда будет так, что будет та наценка, которую бы хотелось. Страна была молодая, бизнес-среда только зарождалась. Конкуренция росла, я была свидетелем того, как росла конкуренция. Приходили более сильные операторы, по той же торговле кондитерскими изделиями.

- У вас большая семья?

- У меня трое детей, дочь и два сына. Двое старших детей, они уже давно самостоятельные. И сын, ему в июне вот скоро будет 19 лет, он пошел по моим стопам, он сейчас обучается в бизнес-университете в Алматы. С ним я всегда могу разделить свои интересы, он тоже хочет быть предпринимателем.

- Как вы совмещали материнство и статус предпринимателя?

- Очень тяжело. Это был ненормированный день. Пока старшие дети не достигли совершеннолетия. Когда суббота, воскресенье выходной, постоянное присутствие на работе, постоянный в то же время контроль и воспитание детей. В принципе казахстанские женщины умудряются делать все. Я даже это не про себя, я это про коллег, потому что они успешно совмещают и то, и другое.

- Финансовые кризисы вас коснулись как предпринимателя? Кризис 2008 года, коронакризис…

- Финансовые кризисы ощутимы всегда для всех представителей бизнеса. Мои коллеги, общаюсь открыто со многими, не видела ни одного предпринимателя, который не пострадал от кризиса экономического. В пандемию, кстати, когда была приостановлена частично моя предпринимательская деятельность, потому что во главе угла стояла безопасность, здоровье граждан, в пандемию пришла такая мысль - получать дополнительный заработок, как коуч. Я обучилась на международной платформе, сейчас еще работаю коучем.

- Когда начинали, вы сталкивались с тем, что к женщинам в бизнесе Казахстана относятся не так, как к мужчинам? Да и сегодня есть ли такая тенденция?

- Я говорю об этом часто. Я потому что сама столкнулась с большим количеством стереотипов. Первый самый распространенный, когда сразу спрашивают: кто ты, что ты сделала. Если пока ничего не можешь презентовать, не можешь представить, как уже какого-то известного предпринимателя или общественного деятеля, то скорее всего меньше вероятности получить какие-то инвестиции, новый партнерский контракт. Второе, если ты хорошо выглядишь, знаете говорят good looking, это у американцев, по-моему, если ты хорошо выглядишь, если ты всегда в форме, при этом если что-то из себя представляешь, то не всем понятно почему так. Возникает много разных вопросов. Я видела у коллег-женщин в бизнесе достаточно большое количество историй дискриминаций. И вот как раз мой проект UMAI, запущенный в октябре 2022 года, это попытка показать девушкам, которые вступают, это женское сообщество предпринимательниц Казахстана, это моя попытка показать девушкам, женщинам самый быстрый и правильный путь достижения цели. При этом поддерживая их.

- Почему решили не ограничивать себя только бизнесом, но и занялись общественной деятельностью?

- Один из самых важных проектов – это региональный бизнес-хаб "Мастер пространства". Я его открыла в пандемию, когда не хватало нам общения, нам это предпринимателям малого и среднего бизнеса. Я открыла такую площадку, позиционировала, как свободную площадку, потому что у нас вся поддержка оказывается бесплатно, во-вторых можно свободно войти в наш бизнес-хаб, он функционирует до сих пор. Во время пандемии он охватил 350 предпринимателей. Хаб функционирует только на взаимной поддержке МСБ. У нас в хаб входят эксперты, представители банков, представители "ДАМУ", "Атамекен". Вот эта синергия, которая образовалась в хабе, честно говоря, сама не ожидала, что эксперты, представители неправительственных организаций, предприниматели, они взаимно путем синергии получались какие-то контракты, какой-то рост. В пандемию были очень хорошие результаты. Сейчас этот хаб не так востребован, но мы до сих пор общаемся, до сих пор функционируем. Второй проект, который, пожалуй. Самый важный для меня – это UMAI, сообщество ярких предпринимательниц Казахстана. Мы, женщины Казахстана там собираемся для собственной реализации. UMAI – это для тех, кому нужна поддержка финансовых экспертов, бизнес экспертов по разработке оптимального пути цели женщины. А все началось с того, что я сама, как представительница женского бизнеса стала смотреть проекты женские, которые есть в Казахстане. И обратила внимание, что нет проекта, который бы мог охватить все потребности женщины-предпринимательницы. И в какой-то момент я осознала, что я сама могу сделать эту площадку.

- А в сфере благотворительности у вас есть опыт?

- UMAI – это тоже в некотором роде благотворительность. Девочки вступают к нам бесплатно и всю поддержку они получают бесплатно. Существует на инвестиции, и инвестиции пока только мои.

- В политику не тянуло?

- Я два раза баллотировалась в депутаты, выдвигала свою кандидатуру, но два раза я не прошла. В политической жизни региона было желание поучаствовать, оно и сейчас есть. На данный момент я член партии AMANAT.

- Насыщенная жизнь получается. Чисто по-женски, посидеть вечером с чашкой чая, выехать на пикник. На это все время находите?

- Хватает. Но не всегда. Тут помогает дисциплина, весь день расписан по часам, по минутам я бы даже сказала. Выходные расписаны. Но в графике всегда стоит общение с детьми, семьей. И свой досуг, свои хобби обязательно занятие спортом.

Фото предоставлены Жамилей Эрназаровой.