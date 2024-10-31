Как библиотекари Усть-Каменогорска прививают любовь к чтению

В последние годы во всем мире наблюдают тревожную тенденцию: дети и подростки всё реже обращаются к книгам, предпочитая проводить время с гаджетами и в интернете. Однако в областной библиотеке им.А.С.Пушкина в Усть-Каменогорске с этим готовы поспорить. Здесь уверены, что библиотеки у подрастающего поколения очень востребованы, ведь здесь не только много читают, но и лепят, вяжут и даже устраивают представления в небольшом местном кукольном театре. Корреспондент ВaigeNews.kz пообщался с теми, кто не просто работает над тем, чтобы вернуть детей к чтению, но из каждого посещения в храм книг делает настоящий праздник.

Подтверждение этому находишь сразу, как только попадаешь в Центр знаний библиотеки. Он встречает яркими осенними поделками. Их смастерили детки с особыми потребностями из школы-интерната "Ақ ниет" вместе с родителями. В библиотеке активно работают со всеми детьми.

"Мы всегда стремимся к инклюзии, чтобы наши занятия, фонд библиотеки были доступны всем без исключения, но у нас свой подход. Почему-то всем кажется, если в классе или зале появился ребенок в коляске или у него проблемы с передвижением, то надо все бросить и заниматься только им одним. Мы пошли от обратного – наоборот вовлекаем таких деток в общение с обычными детьми. И, знаете, есть отличный результат – со временем никто не обращает внимание на то, что ребенок отличается. Дети прекрасно общаются, ведь такие занятия формируют у них не только творческие способности, но и навыки общения и сотрудничества, это помогает разрушить барьеры", - сотрудник Центра знаний библиотеки им. А.С.Пушкина Фарида Акжигитова.

Благодаря совместным мероприятиям, таким как кружки творчества и клубы дебатов, дети учатся работать в команде и находить общий язык друг с другом.

"Мы видим, как меняются отношения между детьми. Они становятся более открытыми и отзывчивыми", - делится Фарида Акжигитова.

По ее мнению, именно благодаря такому общению, дети начинают осознавать важность взаимопомощи и поддержки друг друга, в будущем это поможет им стать более чуткими и добрыми.

Петелька за петелькой

Работа Центра знаний библиотеки сосредоточена на создании комфортной и дружелюбной атмосферы для всех посетителей, но особое внимание - детям. Здесь прекрасно понимают, что любовь к чтению формируется с раннего детства. Поэтому главная цель библиотекарей - сделать книги интересными и доступными для детей, а еще - необычными, чтобы удивить и заинтересовать ребенка настолько, чтобы он хотел возвращаться к ней вновь и вновь.

И вот тут фантазия сотрудников "Пушкинки", как в народе любя называют библиотеку, оказалась действительно безграничной – они стали шить и вязать книги.

Эта идея пришла в голову библиотекарям лет 5 назад.

"Представьте, у вас спрашивают, хотите ли вы увидеть одну-единственную книгу в мире, которой нигде больше нет? Я уверена, что вы захотели бы. По крайней мере, у нас еще никто не отказывался, - интригует руководитель Центра знаний библиотеки Динара Мергембаева. – А у нас таких книг пять! И каждая из них – единственная".

Первой книгой стал казахский букварь "Әліппе", созданная по аналогии с книгой писательницы из Восточного Казахстана Кульмай Сембаевой "Әріптер әлемінде", где каждой букве соответствует стихотворение и изображение предмета, начинающихся на эту букву. На букву "А" - слова "акқу" (лебедь) и "аю" (медведь). Самое интересное для ребенка, что каждая фигурка – самостоятельная, прикрепленная кнопкой или липучкой. Ее можно открепить, переместить в другое место, закрепить там, поиграть, вернуть обратно – развивается память, фантазия, мелкая моторика и - просто интересно!

"А эта книга, признаюсь, мне самой нравится. Это наша версия "Времен года" Абая, выполненная на трех языках: казахском, русском и английском. Причем книга – вязаная! Ее связали по нашему заказу читатели нашей библиотеки – члены группы инвалидности Школы мастеров нашей библиотеки. Мы вместе обсуждали каждую страницу, кто-то вязал медведя, кто-то дерево – с огромным энтузиазмом взялись за работу, добавив множество деталей, которые дети могут прикреплять и отстегивать. Например, листья на деревьях, цветы, божьи коровки, снежинки все отстегиваются. Это позволяет ребенку не просто читать или слушать стихи, но и участвовать в процессе. Например, можно перенести божью коровку с одного цветка на другой, а осенью – "сорвать" листья с дерева. Представляете, как это опять же развивает память, моторику", – рассказывает Динара Мергенбаева.

Более того, у каждой книги есть QR-код, ведущий к бумажной версии в архиве, ведь главная цель рукотворных изданий - заинтересовать ребенка и пробудить желание прочитать оригинал.

На создание каждой такой книги уходит от нескольких недель до нескольких месяцев, так как идея и содержание тщательно продумываются, учитывая возраст юных читателей. Так, книга, посвященная 175-летию Абая, заметно отличается от "Времен года", поскольку ориентирована на школьников 5–7 классов.

Эта книга - иллюстрированный альбом с разделами "Абай писатель", "Абай музыкант", "Абай философ" и другими. Даже если ребенок забудет текст, яркие образы останутся в его памяти, оправдывая каждую минуту, проведенную с книгой в руках.

Каждая книга выполнена из разных материалов: бумаги, фетра и даже вязаных деталей. Сотрудники библиотеки создают эти уникальные произведения в свободное время, вкладывая в каждую деталь свою любовь и креативность.

"Обложка этой книги, например, создана из моих старых замшевых сапог, - смеется Динара Мершенбева. – Кто-то из дома принес фетр, замшу, кто-то ленточки и пряжу. Все это опять же придаёт книгам индивидуальность и оригинальность. Кстати, вы обратили внимание, что за эти годы не были потеряны детали? Никто ничего не порвал, не испортил? А ведь читатели – первых книг совсем малыши. Дети очень бережно относятся к этим книгам. Думаю, они понимают и чувствуют, что их вязали, шили и придумывали с огромной любовью к ним", - говорит Динара Мергенбаева.

На данный момент в разработке у библиотекарей книга, посвященная Великой Отечественной войне. Работать над ней начали еще пять лет назад, но помешала пандемия. Теперь в планах у мастериц-библиотекарей – закончить альбом к 80-летию Великой Победы, причем за последние годы изменилась и концепция подачи материала. Теперь подвиги казахстанских солдат, воевавших против фашизма, будут освещаться через восприятие их правнуков – сегодняшних читателей библиотеки.

Интерактивные занятия

Каждую субботу в библиотеке собираются читатели разного возраста, начиная буквально с 4 лет, когда еще и читать-то толком не все умеют, а потому приводят их родители или бабушка с дедушками. Занятия по интересам здесь находятся для всех. Например, дети знакомятся со своими первыми с книгами и участвуют в увлекательных мастер-классах.

"На последнем занятии дети лепили героев из любимых книг. Но сначала мы читаем и обсуждаем с ними прочитанное. Такие занятия формируют у детей любовь к литературе с раннего возраста. Мы очень надеемся, что у нас появится своя студия, и мы начнем снимать мультфильмы. Занятия здесь это замечательная возможность для детей не только научиться чему-то новому, но и провести время с близкими. Вы бы видели, как увлеченно папы включаются в процесс, показывают детям, как надо раскатывать пластилин, лепить фигурки!", - говорит библиотекарь Азия Шомбина.

Здесь же в зале, в отдельном уголке, можно посмотреть готовых пластилиновых героев из прочитанных книг, более того, есть даже свой небольшой кукольный театр, куклы, конечно же, это герои любимых сказок.

"Почему важно, чтобы детей приводили родители? Однозначно, любовь к чтению идет из семьи. Если родители читают, книги любить будет и их ребенок. Но даже если папа с мамой не особо увлекаются чтением, но поддерживают наши начинания, уже хорошо. А то иногда ребенок потянется к книге, а мама его одергивает: "Ой, да что здесь читать?", а шестилетке и не надо много текста, но зато как он будет гордиться, что сам целую книгу прочел! Читайте с детьми! В подростковом возрасте проблем меньше будет", - советует Азия Шомбина.

По наблюдениям библиотекарей, многие сегодняшние дети разительно отличаются от своих сверстников, живших каких-то лет пять назад – они стали умнее и вдумчивее. Да, они повально увлечены гаджетами, но сейчас телефон уже не роскошь, а средство, с помощью которого они получают информацию, знания. И важно ребенка направить в правильное русло.

"Кто сказал, что дети не читают? Дайте им интересную книгу, не оторвете от нее! Годы работы с детьми в библиотеке научили меня разбираться в детях. Видя ребенка, я сразу могу определить, какую книгу ему дать, чем заинтересовать. Пока еще ни разу не ошибалась. И точно могу сказать, что книга в борьбе с гаджетами победит, другая проблема, что выбирать особенно не из чего. Посмотрите, что у нас на полках – в основном переводная литература, а где наши казахстанские детские и подростковые современные писатели? Их нет. Мы до дыр с детьми зачитали "Меня зовут Кожа", "Чучело", даже "Битвы по средам", а о жизни сегодняшних казахстанских школьниках книг просто нет", - говорит Динара Мергембаева.

И это – отсутствие современных отечественных книг о детях и подростках – главная причина того, что дети не читают. Им важно узнавать в герое себя, читать о проблемах, событиях, которые переживает такой же подросток, как и он сам. Но пока эта ниша никем не занята. В библиотеке с удовольствием приводят в пример творчество Ералы Пазылбекулы. Год назад 9-летний мальчик из села Прапорщиково Восточно-Казахстанской области презентовал свою книгу на казахском языке "Сказки Ералы", в ней он рассказывает о себе самом – парнишке, который живет в Прапорщиково, о коте, который напал на голубей, поселившихся на крыше дома, а также о жизни, которая размеренно течет в его родном селе.

"Ты читаешь обо всем этом и понимаешь – точно, это же Прапорщиково! Ты почти узнаешь всех описанных героев, этот уклад жизни, даже кота с голубями! Почему 9-летнйи мальчик сделал то, что не смогли взрослые? Думаю, через несколько лет, именно Ералы и станет тем писателем, от книг которого не смогут оторваться наши подростки", - говорит Динара Мергембаева.

Работа на будущее

Здесь уверены, что работа библиотеки - это не просто проект по привлечению детей к чтению. Это целая система, где важен каждый участник и где создаётся особая атмосфера любви к книгам.

"Каждый день мы наблюдаем, как дети открывают для себя мир литературы, а родители и библиотекари становятся проводниками в этом увлекательном путешествии, причем увлечь может только человека, который по-настоящему влюблен в свое дело. Например, на днях у нас открыли дискуссионный клуб "Аманат", занимается им Мадина Буланбаева, она преподает в библиотеке турецкий язык, но загорелась идеей и воплотила ее жизнь. Так вот, сюда приходят взрослые ребята от 18 лет – студенты колледжей. Знаете, они какие темы поднимают, как отстаивают свою точку зрения? Не каждый взрослый сможет так", - рассказывает Динара Мергембаева.

Благодаря таким креативным инициативам библиотека Усть-Каменогорска не только привлекает детей к чтению, но и формирует новое поколение любителей книг – думающих и активных.

Фото: автора.