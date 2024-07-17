Как будущая узбекская АЭС может повлиять на экологию Казахстана рассказали эксперты

Как известно Узбекистан строит атомную электростанцию в 55 километрах от границы с Казахстаном. Ядерную установку уже начали возводить рядом с озером Тузкан. Проект реализуют российские и узбекские компании. Рядом с АЭС также планируют построить несколько модульных реакторов. После начала строительства ядерной установки, в казахстанском обществе начала нарастать обеспокоенность. Люди волнуются, что в случае аварий, последствия коснутся и нашей страны. Корреспондент BaigeNews.kz обратился за разъяснениями к экспертам и в Минэнерго, насколько вероятен такой сценарий.

Специалист по инфраструктуре ОО "Береке" Бауржан Аширбаев, отмечает, что Узбекистан, начав строительство атомной электростанции рядом с границей Туркестанской области, до сих пор не уведомил правительство Казахстана о своих планах. Также не проводились общественные слушания по оценке воздействия строительства атомной станции на окружающую среду, как того требуют международные нормы и правила МАГАТЭ. Эти слушания должны были состояться не только в Узбекистане, но и в соседних странах, включая Казахстан.

"Строительство атомной станции несет больше рисков, чем потенциальной выгоды, поскольку в случае аварии и утечки радиации пострадают населенные пункты в радиусе нескольких сотен километров. К слову, до третьего мегаполиса страны — Шымкента от предполагаемого места строительства всего 250 километров. В непосредственной близости от озера Тузкан, выбранного в качестве места дислокации АЭС, находится Шардаринское водохранилище — источник питьевой воды для целого города, а также водоем стратегической важности, расположенный на трансграничной реке Сырдарья", - говорит Бауржан Аширбаев.

Эксперт также отмечает, что строительство атомной электростанции в Узбекистане, напрямую затрагивает интересы Казахстана. Это связано с необходимостью увеличения водопропуска в озеро Тузкан для охлаждения АЭС и возможным увеличением водозабора из реки Сырдарьи, которая впадает в Аральское море. Аширбаев подчеркивает, что АЭС может оставить аграриев Туркестанской и Кызылординской областей без воды, что усугубит их ежегодные проблемы с поливом.

"Климат меняется, и мы уже наблюдаем периоды маловодья. Если вода в Сырдарье иссякнет, не только Арал, но и две области могут пострадать. Озеро Тузкан бессточное, соленое и пересыхающее, его объемов недостаточно для охлаждения мощных реакторов АЭС. Для сведения для реакторов типа ВВЭР-1200 необходима пресная вода. Любая из стран, занимающаяся строительством АЭС на своей территории, должна подходить к этому процессу с полной ответственностью. Общественность обеих стран должна знать, какие риски возникают при землетрясениях в районе нахождения АЭС, при маловодье и так далее", - говорит эксперт.

Узбекистан находится в сейсмически активной зоне, что добавляет рисков, — продолжает эксперт. Недавний прорыв Сардобинского водохранилища был вызван плохим техническим состоянием, несмотря на положительные отчеты. В случае землетрясения АЭС может быть повреждена, что приведет к утечке радиоактивных материалов.

"Если это произойдет, то в зону радиационного воздействия попадут крупные густонаселенные агломерации, включая столицу Узбекистана Ташкент, а также близлежащие населенные пункты Казахстана. Помимо радиоактивного загрязнения, есть опасность теплового загрязнения", - уверен Бауыржан Аширбаев.

Подобного мнения придерживается и кандидат технических наук, эколог Рауф Сабитов. По его словам также возникает вопрос связанный с хранением радиоактивных отходов.

"Это потребует больших средств и затрат для многих поколений, живущих после нас. Сколько это будет по времени, никто сейчас сказать точно не может. Возможно, это будет сотни лет, может быть, тысячи. Уповать на то, что будут разработаны какие-то технологии, позволяющие избежать этой опасности и использовать каким-то образом эти отходы, это только надежды, а технологии пока не существует. Та технология, которую намереваются использовать при строительстве атомной электростанции и в Узбекистане, и в Казахстане, эта технология известна уже много лет, то есть она морально устаревшая. И никто не может сейчас сказать точно, что лет через 10 не начнут строить электростанции основанные на использовании термоядерной энергии. И тогда, еще не успев быть построенными, эти электростанции устареют", - говорит эколог Рауф Сабитов.

По словам эксперта нефтегазовой отрасли, Олжаса Байдильдинова, атомная электростанция нужна как в Узбекистане так в Казахстане. Это решит вопрос дефицита электроэнергии. А радиофобии уверен он, это миф.

"Нужно понимать, если захотите построить атомную электростанцию, мировое сообщество не даст вам сделать это просто так. Это все происходит под надзором МАГАТЭ. Какая бы ни была страна, какой бы ни был подрядчик, поставщик, все происходит под надзором международной организации. Естественно, Росатом (компания, которая будет строить атомную электростанцию в Узбекистане) обладает передовыми необходимыми технологиями, опытом, специалистами, кадрами и так далее. И, это еще и происходит под надзором международной структуры. Проводятся большие исследования по изучению местности, локации, защите. Казахстанские радиофобии наверное связанны с Фукусимой, Чернобылем. Но нужно понимать, что те аварии, которые происходили, были на станциях 50-60-х годов. Сейчас поколение 3+. Большие станции и энергоблоки сегодня рассчитаны на 9-бальное землетрясение или на прямое попадание пассажирского самолета в сам реактор. Это очень большие, очень защищенные объекты, где есть пассивные и активные защиты. И эти все радиофобии, ничем не обоснованы. Узбекистан правильно сказал, что в регионах, которые приграничны, где они собираются строить, живет гораздо больше узбеков, чем вообще казастанцев. Поэтому это для них можно считать тоже риск. Но они понимают, что здесь особых рисков никаких нет. Это большой плюс для страны: это научный кадровый потенциал, это строительство, и безусловно чистый источник энергии. Также нужно понимать, по большим реакторам, нормативный срок службы это 60, 80 и даже до 100 лет. Это станция, которая будет сто лет снабжать население и бизнес стабильной чистой электроэнергией", - уверен Олжас Байдильдинов.

По его словам, строительство атомной электростанции это вопрос энергетической безопасности. Поэтому ядерная установка нужна и в Казахстане. Эксперт прогнозирует дефицит электроэнергии в нашей стране.

"В Казахстане будет дефицит, до 2030-го года, прогнозируется 6 гигаватт. 6 гигаватт это по сути три атомных станции по одному блоку или 2 атомных станции по 2 энергоблока. Хотя у нас уже есть дефицит. В целом, в Центральной Азии к 2030-м году дефицит электроэнергии составит 9 гигаватт. Для того чтобы покрыть эти потребности, все страны растут по населению, по бизнесу, нужна стабильная чистая энергия. Только атом на сегодняшний день может дать это, потому что газа у нас на это нет. По углю это уже невозможно, потому что мировые финансовые институты не финансируют эти проекты, уголь считается грязным. Остается только атомная энергия. Этот шаг и предпринимает Узбекистан, это правильно. Пока мы сидим и боимся, наши соседи делают и развивают. Это, наверное, показатель развития страны", - уверен эксперт.

По словам Олжаса Байдильдинова, он посещал атомную энергостанцию в России, которая находится в Обнинске. Первую атомную энергостанцию здесь запустили в далеком 1954 году.

"Первая энергостанция естественно, не была такой защищенной как сейчас. Я поинтересовался там, получал ли дозы облучения персонал, который здесь раньше работал. Мне показали фотографию человека, на стенде, он работал на станции и прожил больше 100 лет. В России запустили первую в мире атомную станцию, и она была абсолютно безопасна и для окружающей среды, и даже для персонала. И это несмотря на то, что на тот момент многие технологические решения в виде сплавов, металлов, защищеных приборов не было. Атомные станции есть у многих развитых стран. Если посмотреть на географию, больше 500 станций работают сейчас в мире", - отмечает Олжас Байдильдинов.

В КАЭС (Казахстанские атомные электрические станции) корреспонденту BaigeNews рассказали, что Узбекистан не является участником Конвенции Эспо. Обязательство уведомлять правительство Казахстана о своих планах возникает только у ее участников.

В свою очередь в министерстве энергетики РК рассказали, что казахстанская сторона выражает обеспокоенность по вопросу строительства АЭС в приграничной зоне, так как Узбекистан не присоединился к конвенциям в области ядерной безопасности, аварийного реагирования и оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, где предусматривается уведомление о планируемом строительстве атомной электростанции и ее возможном трансграничном воздействии, а также возмещение ущерба, в том числе финансовое обеспечение.

"Министерством в адрес министерства иностранных дел РК неоднократно направлялись письма о необходимости инициирования постоянным представительством РК при международных организациях в городе Вена (Австрия) вопроса присоединения Республики Узбекистан вышеуказанным международным договорам", - пояснили в пресс-службе министерства энергетики РК.

Отметим, что ввод в эксплуатацию первой в Узбекистане атомной электростанции запланирован на 2033 год. Первый энергоблок атомной электростанции планируется запустить в 2028 году, второй — через 18 месяцев после даты запуска первого.