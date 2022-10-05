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  • Как автомобилистам с иностранными номерами оплатить парковку в Астане
пресс-службы Парковочного пространства Астаны Сегодня, 12:34
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Фото: пресс-службы Парковочного пространства Астаны

Как автомобилистам с иностранными номерами оплатить парковку в Астане

Как правильно оплачивать платную парковку в столице водителям автомобилей с иностранными номерами, рассказали в пресс-службе "Парковочного пространства Астаны", передаёт BaigeNews.kz. В компании напомнили, что согласно утверждённым правилам акимата, оплачивать парковку необходимо в течение первых 30 минут после остановки на парковочной зоне.

"Возможность оплатить парковку автомобиля с иностранными номерами предусмотрена во всех способах оплаты. Пользователям нужно указать время и госномер автомобиля по техпаспорту, чтобы оплата прошла корректно. Бесплатная стоянка допускается на время не более пяти минут", — отмечается в сообщении.

Способы оплаты за парковку:

  • В мобильных приложениях Kaspi.kz и halykbank.kz в разделе "Платежи" при заполнении полей необходимо ввести номер автомобиля в графу "Госномер". Программа считывают казахстанские и иностранные номера.
  • В мобильном приложении "Парковки Астаны" и личном кабинете на сайте astanapark.kz нужно выбрать графу "Специальный номер", в котором указывается номер, серия и регион регистрации автомобиля.
  • Для оплаты наличными через уличный паркомат нужно нажать на клавиатуре кнопку "√", для пробуждения системы. Так как экран не является сенсорным, все команды предстоит выполнить при помощи клавиатуры. Вводятся последовательно данные, нажимается жёлтая кнопка "Не стандартные номера" и вносятся в паркомат монеты номиналом 10, 20, 50, 100 тенге.
  • Оплачивая парковку через сайт и терминалы Касса 24 необходимо выбрать раздел "Прочие платежи"/"Парковочное пространство Астаны"/ "Оплата за паркинг".

Напомним, что штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на платных парковках Астаны составляет 3 МРП, режим их работы в будние дни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни парковки бесплатны.

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#платные парковки #Астана
Журналист
Сегодня, 12:34
157
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