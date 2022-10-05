Как автомобилистам с иностранными номерами оплатить парковку в Астане

Фото: пресс-службы Парковочного пространства Астаны

Как правильно оплачивать платную парковку в столице водителям автомобилей с иностранными номерами, рассказали в пресс-службе "Парковочного пространства Астаны", передаёт BaigeNews.kz. В компании напомнили, что согласно утверждённым правилам акимата, оплачивать парковку необходимо в течение первых 30 минут после остановки на парковочной зоне.

"Возможность оплатить парковку автомобиля с иностранными номерами предусмотрена во всех способах оплаты. Пользователям нужно указать время и госномер автомобиля по техпаспорту, чтобы оплата прошла корректно. Бесплатная стоянка допускается на время не более пяти минут", — отмечается в сообщении.

Способы оплаты за парковку:

В мобильных приложениях Kaspi.kz и halykbank.kz в разделе "Платежи" при заполнении полей необходимо ввести номер автомобиля в графу "Госномер". Программа считывают казахстанские и иностранные номера.

и в разделе "Платежи" при заполнении полей необходимо ввести номер автомобиля в графу "Госномер". Программа считывают казахстанские и иностранные номера. В мобильном приложении "Парковки Астаны" и личном кабинете на сайте astanapark.kz нужно выбрать графу "Специальный номер", в котором указывается номер, серия и регион регистрации автомобиля.

и на сайте нужно выбрать графу "Специальный номер", в котором указывается номер, серия и регион регистрации автомобиля. Для оплаты наличными через уличный паркомат нужно нажать на клавиатуре кнопку "√", для пробуждения системы. Так как экран не является сенсорным, все команды предстоит выполнить при помощи клавиатуры. Вводятся последовательно данные, нажимается жёлтая кнопка "Не стандартные номера" и вносятся в паркомат монеты номиналом 10, 20, 50, 100 тенге.

нужно нажать на клавиатуре кнопку "√", для пробуждения системы. Так как экран не является сенсорным, все команды предстоит выполнить при помощи клавиатуры. Вводятся последовательно данные, нажимается жёлтая кнопка "Не стандартные номера" и вносятся в паркомат монеты номиналом 10, 20, 50, 100 тенге. Оплачивая парковку через сайт и терминалы Касса 24 необходимо выбрать раздел "Прочие платежи"/"Парковочное пространство Астаны"/ "Оплата за паркинг".

Напомним, что штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на платных парковках Астаны составляет 3 МРП, режим их работы в будние дни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни парковки бесплатны.