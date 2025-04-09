Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Раимбек Баталов ответил на вопрос о том, почему в условиях кризиса, когда бизнес выживает, защитники прав бизнесменов не предложили правительству Казахстана повременить с налоговой реформой, передаёт BaigeNews.kz.

"Атамекен" ведёт большую работу, и многое сегодня было принято. Это наша совместная работа, в том числе с депутатами. Ключевой вопрос был провести подготовительную работу, и наши предложения, которые сегодня озвучены, это плод совместной ежедневной работы. Мы со своей стороны предложили ещё дополнительно вариант налоговой реформы, где нет поднятия НДС, есть буквально три налоговых режима. Но это требует отдельного обсуждения", - сказал Баталов.

Мажилис проголосовал за другой вариант. И в нём предприниматель тоже видит плюсы.

"Мы отстояли, что должен быть запретительный список, отстояли порог 2,2 миллиарда как оборот - это тоже очень важно. Малый и средний бизнес с оборотом 2 и 4 миллиарда может спокойно работать", - заключил он.

Выступая на обсуждении проекта нового Налогового кодекса, вице-премьер Серик Жумангарин подчеркнул, что реформу нужно было проводить гораздо раньше, тогда государственные финансы уже были бы стабилизированы и внешние шоки не играли бы столь значительной роли.