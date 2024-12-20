Акиматом Астаны ведётся системная работа по строительству инфраструктурных объектов. Они позволяют обеспечивать город бесперебойным теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением. О том, какие объекты жизнеобеспечения будут построены в столице, рассказал Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

"Последние два года Астана впервые проходит отопительный сезон с профицитом тепла. Благодаря вводу в 2023 году двух новых газовых тепловых станций "Туран" и "Юго-Восток", первой очереди ТЭЦ-3 тепловая мощность увеличилась на 30 процентов. Это позволяет в полной мере покрывать потребности города. К примеру, на сегодня при средней температуре воздуха -10-15 градусов профицит генерации тепла составляет 1200 Гкал/час. Кроме того, продолжается строительство газовой тепловой станции "Тельман", в следующем году начнём строительство ГТС "Юго-Запад", что обеспечит город достаточным теплом до 2035 года", - сказал аким Астаны.

Также акимат в 2023 году завершил строительство и ввёл в эксплуатацию третью насосно-фильтровальную станцию (НФС-3). Она позволила дать городу более 100 тысяч кубов воды в сутки, завершено строительство 2-ой нитки водовода от Астанинского водохранилища.

В следующем году планируется приступить к строительству водовода от Нуринского месторождения подземных вод, а также расширение насосной станции Тельман. В рамках долгосрочных мер проектируется новый водовод от канала им. Сатпаева. Реализация данных проектов обеспечит стабильное водоснабжение города до 2035 года.

Для решения проблемы водоотведения в 2025 году планируется начать строительство КОС-2 производительностью 188 тыс. м³/сутки. Кроме того, параллельно в целях обеспечения надежного водоотведения разрабатываются проекты трех локальных очистных сооружений в двух жилых массивах и в районе Индустриального парка с общей дополнительной мощностью порядка 85 тыс. м3/сутки.