До парада Победы в Астане остается меньше двух дней. Столица Казахстана готовится отпраздновать День защитника Отечества и 80-летний юбилей Великой Победы. Как украсили улицы, на которых будут проходить основные торжества 7 мая? Какая программа ждет гостей и жителей города? И чем удивят в День победы? Подробности узнаете в специальном репортаже BaigeNews.kz.