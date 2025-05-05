  • 5 Мая, 18:43
  • BAIGENEWS

Как Астана подготовилась к празднованию юбилея Победы

Журналисты нашей редакции отправились на столичные улицы.

Сегодня, 18:03
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03
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Фото: BaigeNews.kz

До парада Победы в Астане остается меньше двух дней. Столица Казахстана готовится отпраздновать День защитника Отечества и 80-летний юбилей Великой Победы. Как украсили улицы, на которых будут проходить основные торжества 7 мая? Какая программа ждет гостей и жителей города? И чем удивят в День победы? Подробности узнаете в специальном репортаже BaigeNews.kz

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