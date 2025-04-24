Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Расул Ахметов в интервью BaigeNews.kz прокомментировал состоявшуюся XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана.

Он отметил, что на сессии подведены итоги деятельности организации.

Глава государства четко обозначил приоритеты о том, что казахстанцам необходимо и впредь укреплять общественное согласие и единство народа Казахстана.

"Особое внимание уделено задаче консолидации граждан страны вокруг реализации государственных программ. Важно и впредь решительно противостоять любым провокациям, с которыми, к сожалению, в последнее время приходится сталкиваться. Сегодня президент отметил необходимость перехода к новому формату работы. В этом контексте мы будем "сверять часы" и продолжать активное участие во всех инициативах, проектах и программах", - сказал Расул Ахметов.

На должность заместителя председателя Ассамблеи Расул Ахметов назначен за неделю до сессии АНК. Он отметил, что ставит перед собой первостепенную задачу – выстроить эффективное взаимодействие со всеми структурными подразделениями организации.

"Мы планируем в полной мере использовать накопленный опыт работы в этнокультурных центрах и других общественных организациях. Этот опыт поможет нам повысить эффективность и придать новое содержание работе всех структурных подразделений Ассамблеи. Как отметил президент, необходимо стремиться к большей результативности и наполнению нашей работы новыми смыслами", - заявил спикер.

Подготовка к XXXIV сессии Ассамблеи началась задолго до ее проведения и проходила в несколько этапов.