Как Ассамблея будет исполнять поручения президента, рассказал зампред АНК
На должность заместителя председателя Ассамблеи Расул Ахметов назначен за неделю до сессии АНК.
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Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Расул Ахметов в интервью BaigeNews.kz прокомментировал состоявшуюся XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана.
Он отметил, что на сессии подведены итоги деятельности организации.
Глава государства четко обозначил приоритеты о том, что казахстанцам необходимо и впредь укреплять общественное согласие и единство народа Казахстана.
"Особое внимание уделено задаче консолидации граждан страны вокруг реализации государственных программ. Важно и впредь решительно противостоять любым провокациям, с которыми, к сожалению, в последнее время приходится сталкиваться. Сегодня президент отметил необходимость перехода к новому формату работы. В этом контексте мы будем "сверять часы" и продолжать активное участие во всех инициативах, проектах и программах", - сказал Расул Ахметов.
На должность заместителя председателя Ассамблеи Расул Ахметов назначен за неделю до сессии АНК. Он отметил, что ставит перед собой первостепенную задачу – выстроить эффективное взаимодействие со всеми структурными подразделениями организации.
"Мы планируем в полной мере использовать накопленный опыт работы в этнокультурных центрах и других общественных организациях. Этот опыт поможет нам повысить эффективность и придать новое содержание работе всех структурных подразделений Ассамблеи. Как отметил президент, необходимо стремиться к большей результативности и наполнению нашей работы новыми смыслами", - заявил спикер.
Подготовка к XXXIV сессии Ассамблеи началась задолго до ее проведения и проходила в несколько этапов.
"Структурные подразделения Ассамблеи заблаговременно начали подготовку к сессии: сформировали отчеты, провели расширенные заседания советов во всех регионах. На этих заседаниях обсуждались актуальные вопросы и предложения, поступившие от членов Ассамблеи народа Казахстана. Особенно важно отметить, что даже отдаленные села и районы активно вовлекались в деятельность Ассамблеи, включая городские ассамблеи по всей стране", - заключил зампред АНК.
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