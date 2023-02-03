Как Антикор будет защищать права предпринимателей

Фото: mugalzhar.kz

Открыть бизнес и развивать своё дело в Казахстане достаточно нелегко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Различные препоны возникают на пути у предпринимателей, начиная с самых базовых вещей: например, получить землю, подключиться к коммуникациям, оформить разрешительные документы в госорганах.

Об этом в программе "Экономика" с Алишером Кожасбаевым на телеканале "Хабар 24" рассказал глава Антикоррупционной службы Олжас Бектенов. По его мнению, бизнесмены вынуждены бегать по кабинетам, преодолевая различные административные барьеры.

Поэтому в агентстве займутся решением конкретных проблем, с которыми сталкиваются субъекты МСБ. Для этого запущен проект по защите предпринимателей, именуемый "Дорогу бизнесу".