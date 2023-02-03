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mugalzhar.kz Сегодня, 11:33
173
Сегодня, 11:33
173
Фото: mugalzhar.kz

Как Антикор будет защищать права предпринимателей

Открыть бизнес и развивать своё дело в Казахстане достаточно нелегко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Различные препоны возникают на пути у предпринимателей, начиная с самых базовых вещей: например, получить землю, подключиться к коммуникациям, оформить разрешительные документы в госорганах.

Об этом в программе "Экономика" с Алишером Кожасбаевым на телеканале "Хабар 24" рассказал глава Антикоррупционной службы Олжас Бектенов. По его мнению, бизнесмены вынуждены бегать по кабинетам, преодолевая различные административные барьеры. 

Поэтому в агентстве займутся решением конкретных проблем, с которыми сталкиваются субъекты МСБ. Для этого запущен проект по защите предпринимателей, именуемый "Дорогу бизнесу". 

"Я ставлю такую задачу перед своими коллегами, чтобы мы отошли от пустых слов, красивых лозунгов, конференций, форумов, которые мы научились очень красиво проводить. Но практическая отдача, к сожалению, от такого рода мероприятий недостаточна высока. Мы будем заниматься решением конкретных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели", - сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

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#антикор #права #предприматели #Олжас Бектенов
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:33
173
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