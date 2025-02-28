Ассамблея народа Казахстана (АНК) в 2025 году отмечает 30-летний юбилей, продолжая курс на укрепление общественного согласия и национального единства, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодняшний день в Казахстане проживают в мире и согласии представители более 124 этносов, которые являются полноправными гражданами и вносят значительный вклад в развитие государства. Укрепление казахстанской идентичности, профилактика межэтнической напряженности и предотвращение конфликтов – ключевые приоритеты государственной политики.

В 2024 году Министерство культуры и информации Республики Казахстан реализовало комплекс мероприятий, направленных на укрепление межэтнического согласия, профилактику конфликтов, развитие этномедиации и реализацию государственной политики в межэтнической сфере.

Одним из значимых событий стал телемост ко Дню благодарности, состоявшийся 1 марта. В нем приняли участие более 1000 человек, а в рамках мероприятия стартовали республиканская акция "Қайырымдылық керуені" и творческий конкурс "Шаңырақ".

Не менее важным событием года стала XXXIII сессия Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", прошедшая 25 апреля под председательством Президента страны. В продолжение мероприятий 28 апреля организован полумарафон "Забег Единства", который объединил 15 тысяч участников в 15 регионах страны.

В 2024 году в рамках АНК создана новая общественная структура – центры "Жомарт жан", которые реализовали ряд волонтерских и благотворительных акций, таких как "Жүректен жүрекке" и "Мектепке жол". В целом, в прошлом году членами АНК в оказана помощь нуждающимся на сумму 1,3 млрд тенге.

Деятельность центров "Жомарт жан" включает 4 основных направления:

Мектепке жол – это ежегодная благотворительная акция, организуемая АНК, которая направлена на поддержку детей из многодетных и малообеспеченных семей в подготовке к школе. В 2024 учебном году в рамках акции более 6,5 тыс детей получили необходимые учебные принадлежности и школьную форму, что составило свыше 260 млн тенге. Жүректен жүрекке – этот проект направлен на оказание поддержки гражданам при чрезвычайных ситуациях (природные явления и т.д.). К работе активно привлекаются волонтеры. За время работы проекта было направлено более 1700 тонн продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости в пострадавшие регионы, а общая сумма оказанной гуманитарной помощи составила свыше 805 миллионов тенге для пострадавших регионов от паводков. Мейірім – это направление по поддержке инклюзивного населения и других социально уязвимых групп. По итогам проекта в 2024 году оказана социальная поддержка 1320 семьям и 483 гражданам. Қамқор – это направление по реализации благотворительных проектов, направленных на развитие спортивной и социальной инфраструктуры. Проект нацелен на создание условий для полноценного физического и интеллектуального развития детей и молодежи. В 2024 году в регионах страны были созданы новые спортивные площадки, открыты центры для занятий спортом, а также оборудованы школы современными образовательными средствами.

Кроме того, структурами АНК реализованы 13 специальных общественных проектов, направленных на решение актуальных вопросов межэтнической сферы. Активную работу ведут 10 общественных структур АНК (Ақсақалдар кеңесі, Совет матерей, РОО "Ассамблея жастары", Клуб журналистов, НЭС, центры "Жомарт жан", Совет этномедиации, Ассоциация творческих коллективов, Клуб молодых ученых при НЭС, Студенческая АНК). Взаимодействие АНК охватывает более 1000 этнокультурных объединений.

35 домов дружбы по всей стране выступают современными комьюнити-центрами для более 1000 этнокультурных объединений. В 2024 году в домах дружбы проведено 2 757 мероприятий, охвативших около 300 тыс человек.

Всего за 2024 год при участии структур АНК организовано более 15 тыс социально значимых мероприятий с охватом 700 тыс человек.

Вместе с тем, в 4-х университетах страны введен специальный курс "Этнополитическая грамотность" для студентов факультетов журналистики.

Кроме того, одним из важных направлений работы в межэтнической сфере является развитие этномедиации как эффективного механизма предотвращения конфликтов. В 2024 году 233 профессиональных этномедиатора прошли подготовку на республиканском, региональном и местном уровнях, а также проведено 30 семинаров и тренингов, в которых обучено 1 207 человек.

Организованы 2 социологических исследования для объективной оценки состояния межэтнических отношений, осуществлено 10 мониторинговых выездов в регионы, по итогам которых даны рекомендации государственным органам.

По итогам анализа 97,3% граждан оценивают межэтническую ситуацию в стране как стабильную и благоприятную.

80 региональными информационно-разъяснительными группами по межэтническим вопросам проведено более 3000 мероприятий в формате конференций, встреч, семинаров, совещаний, круглых столов и др. с охватом более 160 тыс человек.

Министерством создана постоянная межведомственная рабочая группа для обсуждения вопросов антидискриминационного законодательства и выполнения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. По итогам работы подготовлены рекомендации по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Вместе с тем, в 2025 году продолжается системная работа по укреплению общественного согласия и межэтнического взаимодействия в Казахстане. Важным событием станет проведение юбилейной XXXIV сессии АНК под председательством Президента РК, что станет ключевым мероприятием для определения приоритетных направлений в развитии национального единства.

В рамках подготовки к 30-летию АНК разработан и утвержден специальный план мероприятий, включающий более 400 крупных мероприятий. Также организован выпуск Антологии и юбилейной медали АНК.

В текущем году, особое внимание будет уделено информационно-разъяснительной работе, повышению эффективности работы госорганов и общественных структур по интеграции этносов в казахстанское общество и усилению роли гражданского общества в обеспечении межэтнической стабильности.

Для профессионального развития специалистов в данной сфере пройдет обучение более 200 журналистов в рамках Клуба журналистов АНК, а также повышение квалификации свыше 1000 профессиональных переговорщиков в сфере межэтнических отношений.

Важное место в планах на 2025 год занимает развитию отраслевых кадров. Запланировано увеличение количество обученных специалистов по специальностям "Этнополитология" и "Этножурналистика".

Кроме того, будет усилена работа по продвижению государственного языка как языка межэтнического общения через проекты АНК, Дома дружбы, лингвистические кабинеты и другие специализированные структуры.

Поставленные задачи позволят обеспечить общественное согласие и общенациональное единство в Республике Казахстан на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности народа Казахстана.