По словам председателя РОО "Ассамблея жастары" Тимура Джумурбаева, предстоящая сессия становится не только символическим рубежом, но и площадкой, где озвучиваются ключевые направления развития Ассамблеи, в том числе в контексте укрепления общественного согласия, расширения диалога и усиления гражданской вовлеченности, передает BaigeNews.kz.

"Мы ожидаем, что в рамках сессии будут подведены итоги работы Ассамблеи за три десятилетия, а также определены цели и задачи, которые станут основой для дальнейшего развития этого института. Особенно важно, что сессия совпадает с 30-летием организации, и это подчеркивает значимость события не только для членов АНК, но и для всего общества", — подчеркнул Джумурбаев.

Он отметил, что ежегодные сессии Ассамблеи традиционно становятся местом обсуждения общественно значимых инициатив, в том числе тех, которые напрямую затрагивают молодежь. По его словам, за последний год молодежное крыло Ассамблеи активно расширяет сферу своей деятельности, формируя социальные, образовательные и культурные проекты в разных регионах страны.

По словам председателя "Ассамблея жастары", создаются проекты, направленные на социальное развитие молодежи, создание новых возможностей для самореализации казахстанской молодежи.

"Это площадки, где молодежь может получать новые навыки, новые возможности. И для нас очень важно, чтобы социальный рост молодежи – это был одним из индикаторов деятельности организации", - отмечает спикер.

В их числе — проект "Жаңа Толқын", объединивший молодежные инициативы по всей стране, а также "Школа лидеров" Ассамблеи народа Казахстана, в рамках которой формируется кадровый резерв молодых активистов.

Тем временем, проект "Folk and Art Performance" стал платформой для поддержки одаренной молодежи: участники получают проездные гранты для представления Казахстана на международных конкурсах.

Особое внимание в работе "Ассамблея жастары" уделяется вовлечению сельской молодежи. Регулярно проводятся встречи и консультации в отдаленных регионах, открываются представительства в районах и моногородах. По словам Джумурбаева, такие офисы уже функционируют в Темиртау, Риддере, Кордайском районе и других населенных пунктах.

"Ещё одним знаковым проектом стала инициатива по отправке двух флагов — с эмблемой 30-летия Ассамблеи народа Казахстана и логотипом Ассамблеи жастары — на Международную космическую станцию. Эта идея, реализованная при поддержке руководства Байконура, стала символом сопричастности молодежи к национальным достижениям и стремлениям", - рассказывает он.

Джумурбаев отмечает, Ассамблея сегодня трансформируется вместе с обществом. Она уже давно вышла за рамки исключительно этнокультурной тематики. Это полноценная площадка гражданского диалога, охватывающая широкий спектр общественных запросов. И в этом процессе молодежь играет ключевую роль.

Он подчеркнул, что предстоящая сессия АНК — это возможность не только подвести итоги, но и задать вектор для будущих изменений. Ассамблея, по его мнению, должна и дальше соответствовать динамике общества, отвечать на вызовы времени и усиливать свою роль как института общественного единства.