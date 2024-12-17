Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на брифинге в правительстве рассказал о состоянии амурских тигров, которые ранее были завезены в Казахстан, передает BaigeNews.kz.

По словам министра, амурские тигры отлично адаптировались к местным условиям и успешно переживают зимний период благодаря своей морозостойкости.

"Амурский тигр морозостойкий, хорошо переносит морозы. И поэтому сегодня они содержатся в вольерных условиях, они останутся там. Состояние очень хорошее, они прибавили веса и практически скажем, в месяц не раз, не два, мне докладывают обо состоянии этих тигров. Состояние отличное. Поэтому нет опасения, что они не смогут пережить зиму" - сказал министр.

Отвечая на вопрос, когда у тигров появится потомство, Ерлан Нысанбаев ответил, что в 2025-2026 годах ожидается появление потомства и котят, которые, пройдя процесс адаптации, будут выпущены в дикую природу через два года.

Ранее министр сообщил о том, что в Казахстане начнут возрождать популяцию туранского тигра.