Как алматинец освоил редкую профессию слесаря-такелажника

Каждая из рабочих профессий по-своему хороша и важна. Но есть среди них и такие, о которых мало кто слышал. Корреспондент BaigeNews.kz нашёл в Алматы слесаря по ремонту и изготовлению такелажных грузоподъёмных приспособлений и узнал об особой ответственности, которую он несёт перед большим количеством людей.

Такелажные работы – это комплекс мер по погрузке и выгрузке различных грузов, которые в силу габаритов или веса не поддаются перемещению вручную. Чтобы поднять, например, огромные задвижки для теплотрасс весом 800 кг и другие тяжёлые металлоконструкции, грузы весом около тонны и выше, нужны специальные приспособления под названием стропы. Такие мощные стропы не продают в магазинах и не поставляют на предприятия с заводов, а делают самостоятельно из обычного стального каната. Стропы бывают разные – не только обычные двухпетлёвые, но и кольцевые, с крюками, цепные стропы. И изготавливает их мастер, чья профессия как раз и называется слесарь по ремонту и изготовлению такелажных грузоподъёмных приспособлений.

44-летний Даулет Мыржикбаев в 2013 году устроился на работу в ПРП "Энергоремонт" при АлЭС. Поначалу он работал слесарем по ремонту запорной арматуры, в составе бригады ремонтировал запорную арматуру, дефектовал, разбирал, чистил задвижки для труб различного диаметра. Непосредственный руководитель, увидев, как Даулет умеет работать с инструментами и металлом, в 2015 году предложил ему параллельно освоить уникальную профессию такелажника. В течение трёх лет, пока Даулет помогал работавшему тогда такелажником Владимиру Геннадьевичу Зайцеву, он обучился у него всем тонкостям редкой специальности – как правильно делать замеры, изготавливать заплётку и многим другим вещам. В 2018 году, когда Зайцев ушёл на пенсию, Даулет сам стал единственным мастером на предприятии.

Принцип работы такелажника таков. Поступает заявка мастеру-такелажнику с размерами, чертежами, и специалист приступает к работе. Он отматывает нужный по диаметру трос, обрезает его, устанавливает на свой рабочий стенд, делает заплётку, ставит бирку с указанием допустимой грузоподъёмности, вносит запись в журнал. После изготовления устанавливает получившийся строп на испытательный стенд и если проблемы не выявляется, то строп передаётся в тот цех, где его заказывали.

"Наши заказчики-слесаря, пользуясь этими стропами, поднимают тяжёлые грузы, большие металлоконструкции, запорную арматуру, трубы, которые приходят сюда на ремонт и после починки применяются в работе АлЭС. Также в мои обязанности входит испытание предохранительных страховочных поясов раз в полгода. Это нужно для безопасности работ на высоте. Когда ребята приносят, ставлю на испытательный стенд, смотрю на целостность цепи или ленты, в зависимости от конструкции, также проверяю замок, карабин, ставлю бирку. У нас в цехе и на объектах всего АлЭС техника безопасности соблюдается очень строго. Даже камни отрезные приносят ко мне на входной контроль, здесь у меня стенд для испытаний", – сказал Даулет Мыржикбаев.

Недавно наш герой узнал, что его редкая для Казахстана профессия родом из Нидерландов. Ему посчастливилось побывать в отпуске в этой стране и в ходе посещения музея кораблестроения он узнал, что грузоподъёмные механизмы с использованием такелажа начали использовать местные моряки в далёком 1600 году. Само слово "строп" с нидерландского переводится как "петля". В музее Даулет увидел множество исторических станков, на которых ранее моряки плели эти стропы. В Казахстане мастеров по плетению сверхпрочных петель наш герой больше не встречал, кроме своего учителя.

"Эта профессия – не из лёгких. Во-первых, стропами, которые я изготавливаю, поднимают очень тяжёлые грузы, и если некачественно сделаешь строп, то из-за ЧП с ним может оборваться чья-то жизнь. Поэтому работа очень серьёзная. Каждый строп записывается в журнале, проверяется моим непосредственным начальником, мастером. Когда только пришёл сюда учиться, поначалу в цехе было сложно, но когда набрался опыта, уже полегче. Эта работа не терпит спешки, нужно спокойно и кропотливо отсчитать число проколов, размер заплётки, учесть разворот – как станок повернуть, чтобы было легче делать прокол, опыт нужен. Думаю, моё серьёзное отношение и хороший учитель помогли мне освоиться здесь", – пояснил Даулет.

Он добавил, что помимо технического склада ума, слесарь-такелажник должен иметь хорошую физическую подготовку. Поэтому в "Энергоремонте" есть свой спортзал, где Даулет и другие работники предприятия в перерывах могут сделать разминку и подкачать руки.

"Когда изготавливаешь стропы, в основном нагрузка идёт на руки. Утром прихожу, разминку сделал и сразу приступаю к работе. Бывает, что и в обед успеваю отжимание, приседание сделать, а также подкачаться на турнике. Работаю в основном один, но когда у меня тяжёлая работа, а у меня ещё были здесь стропы диаметром 22 мм, диаметром 30 мм, которые надо же разматывать, мне коллеги помогают разматывать, потому что одному тяжело – трос весь в смазке. Вместе разматываем и я устанавливаю, далее сам уже заплетаю. В общем ребята иногда помогают, не сказал бы, что я постоянно здесь один, но большую часть времени самостоятельно работаю", – сказал Даулет Мыржикбаев.

Благодаря мастерам-руководителям он сейчас входит в сборную АлЭС по перетягиванию каната, второй год выезжает с коллегами на соревнования и занимает призовые места. Например, в этом году было третье место, но самое главное, что эта физическая подготовка необходима в работе.

В процессе работы наш герой не забывает о словах своего учителя.

"Он всегда говорил – не торопись. Нужно верить в себя и всё получится, спешка не нужна. Он был не сильно разговорчивый, больше на деле показывал, подсказывал, учил, благодаря ему я сколько лет здесь один. У меня процесс отлажен – заплёл, изготовил, бирку повесил, в журнале записал, испытал, сдал. Автоматом процесс идёт. Когда большой диаметр и ребята помогают, показываю им, как делать, некоторые из наших сотрудников уже тоже умеют кое-что. Думаю, что ничего такого сложного нет в этой работе, уже привык, наверное. И считаю, что любого можно научить, было бы желание", – сказал Даулет.

По его словам, в рабочем процессе у него на первом этапе были браки, приходилось переделывать, чтобы изделие прошло успешно испытание на станке. С приходом опыта таких случаев уже нет.

Вместе с супругой Даулет воспитывает двоих детей. Дочка недавно вышла замуж, а сын учится в четвёртом классе, языки хорошо знает, учится на отлично и увлекается компьютерами.

"Когда машины ремонтирую, он мне помогает, знает, где и какой инструмент нужен, – отвертка, ключи, размеры, в общем, для такого возраста нормально. Хотя, я думаю, что ему интереснее IT-технологии, программистом может быть станет. Он спортом тоже увлекался, сейчас просто первая смена, не очень удобно возить на занятия, а так посещал спортивную секцию каратэ, которым он с четырёх лет занимался", – сказал Даулет.

Даулет Мыржикбаев констатирует, что прививать молодому поколению любовь к рабочим профессиям в нынешнее время компьютеризации непросто, тогда как в его детстве влюбиться в это дело было проще, оно было доступнее. Это он знает на своём примере. Во время учёбы в школе (это было советское время) он ходил на автодело, помогал соседям и своему школьному учителю Олегу Васильевичу в ремонте автомобилей. Во время службы в армии ротный командир, увидев навыки Даулета, который уже тогда знал, как аккумулятор зарядить, как снять, как открутить, поставил его в отряд по обслуживанию военной техники. На второй год службы Даулет уже был в сержантском составе и больше руководил. После армии устроился на СТО, где поработал примерно девять лет, а далее его судьба связала с "Энергоремонтом" и редкой профессией такелажника.

На вид Даулет Мыржикбаев – тихий и спокойный. Но коллеги говорят о нём как о душе компании, отмечая, что на работе он любит по-доброму разыгрывать коллег. В свободное время он ремонтирует машины, тем более, что и супруга его – автолюбитель со стажем и периодически нужно следить за состоянием её личного автотранспорта. Также представитель редкой рабочей профессии с семьёй в свободное время любит путешествовать. Такой вот он, Даулет Мыржикбаев, представитель редкой профессии, скромный и ответственный уважаемый коллегами и как специалист, и как человек.

Фото: Айгуль Тургумбаева