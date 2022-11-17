Как "активизировать" пассивную молодёжь, рассказал эксперт

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Эксперты Института философии, политилогии и религиоведения высказались о развитии казахстанской молодёжи посредством встреч активистов с президентом в Алматы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На встрече с общественностью города Алматы 16 ноября 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул тему самореализации молодёжи. Президент подчеркнул, что казахстанская молодёжь талантлива и креативна, и рассказал о своей встрече с членами молодёжного движения "Новые люди". Вдохновившись идеей справедливого Казахстана, молодые люди объединились в общественную организацию, чтобы самим приносить пользу стране.

"Но следует отметить, что мнение исследователей сходится на том, что среди молодежи устойчивы настроения пассивности, потребления социальных услуг, различных видов безвозмездной помощи, замкнутость в системе своих внутренних, подчас экономических интересов и потребностей. Государству не всегда удается реализовать молодёжную инициативу в общественных интересах. Так, президент отмечает, что некоторым регионам государство выделило специальные гранты для обучения в центральных вузах страны. Однако из 10 тысяч грантов использовано меньше четверти. В связи с этим государству необходимо применить дифференцированный подход к молодёжи по социальным и возрастным группам, а также разработать эффективные технологии в процессах созидательной гражданской и социальной адаптации подрастающего поколения", — пояснила ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МНВО РК Ешпанова Д. Д.

Становление казахстанской молодёжи пришлось на время мировых кризисов и развития страны. Поэтому развитие молодёжи — важный показатель развития страны.

"Президент убедительно транслирует идею о том, что именно человек является центром проводимых реформ. Исходя из последних выступлений Касым-Жомарта Токаева, можно условно выделить следующие факторы социального развития молодёжи: — Социально-экономический. Социально-экономические реформы в постсоветский период во многом явились причиной роста самосознания молодых людей, усилили их ориентацию на самореализацию. Вместе с тем ситуация экономической нестабильности во многом сдерживала социализацию молодёжи.

— Политический. Социально-политическая активность молодёжи во многом зависит от участия в политике широких слоев населения.

— Социокультурный. Развитие экономики напрямую зависит от культуры, именно традиционные ценности создают этическую основу социального развития молодёжи", — добавил эксперт.

Главный научный сотрудник института философии, политологии и религиоведения Кадыржанов Р. К. считает, что, помимо внимания к молодёжи, президент в своей речи в Алматы ещё раз доказал его неизменную приверженность идеям демократии и республики.