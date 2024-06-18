Как аким мать-одиночка навела порядок в селе Северо-Казахстанской области

В мае 2021 года президент Казахстана подписал ряд законов предусматривающих введение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. В тот же год в стране прошли первые выборы сельских акимов. Вот уже пятый год на посту акима Становского сельского округа в Северо-Казахстанской области работает Анжелика Осикова. Женщине 31 год, но она успела благоустроить родной край и завоевать уважение сельчан. Взамен на это они доверились своей землячке и выбрали её в акимы, сообщает BaigeNews.kz.

Анжелика Осикова родилась в селе Пробуждение Мамлютского района. Окончила местный университет по специальности "Юриспруденция". Свою карьеру начала с должности делопроизводителя в районном акимате. Затем перешла в статисты, а после стала акимом сельского округа. На этом посту девушка оказалась не из-за честолюбия и высоких чинов. Девушка просто хотела сделать жизнь в родном крае комфортнее.

"После декрета с первым ребёнком я вернулась в свою деревню, работала договорником. Потом сдала экзамен на госслужбу в 2018 году. Поначалу я не планировала претендовать на столь ответственный пост. Но здесь моя семья, мои дети, друзья и знакомые. Это и стало главной мотивацией", - призналась Анжелика Александровна.

По её словам, человеку понятны и видны проблемы деревни и нужды сельчан, если он в нём родился и вырос. После первого назначения на должность акима Анжелика принялась за решение основных проблем местных деревень. Это вода, освещение и благоустройство.

"Тогда мне было 26 лет. Конечно, было страшно. Но поддержка близких, родителей, коллег, депутатов и совета ветеранов играет важную роль. Всегда подсказывают, если нужно. А я стараюсь ради родного края. В зоне моей ответственности три села. За них я полностью отвечаю. Сначала мы решили вопрос с освещением. Теперь молодежь не в темноте гуляет. Затем - дорожный вопрос. До Афонькино трасса районного значения была разбитой. 12 километров ужасной дороги. Местный депутат помог с ПСД, нам выделили деньги. Сами ходили контролировали процесс и качество работ. Теперь до деревни можно добраться за пять минут, а не ехать около часа по разбитой дороге", - рассказывает аким.

Затем Анжелика взяла во внимание вопрос водоснабжения. Немало сил и времени ушло, чтобы вода в доме стала доступной для сельчан.

"Наша водонапорная башня с 2009 года обеспечивала села водой. Потом сделали две колонки и от них в 2016 году начали проводить в дома. Потом еще 11 колодцев установили. Смотрели по потребностям сельчан. Сейчас строим два резервуара чистой воды по 100 кубов каждый. Если где-то на трассе будет поломка, то у нас останется вода в запасе. Так мы обезопасим село. Когда встал вопрос выбора акима самим населением, то люди уже видели меня в работе, знали о моих стремлениях и планах. Так, завоевав доверие делом, меня избрали, можно сказать, на второй срок. В акимах я пятый год", - призналась Анжелика.

В планах у молодого акима дальше благоустраивать село. Организовать сквер и уличное видеонаблюдение.

"Здесь улицы разделены посадками из клена. Его раньше садили везде. Теперь мы пытаемся от него избавиться. Будет сквер с лавочками, чтобы людям было где гулять. В течение трех лет сделаем. Вырубка и выкорчёвка занимает много времени. Техники подходящей нет. Видео камеры осталось поставить. На магазинах на зданиях предпринимателей они уже установлены. Планируем и уличные, чтобы был порядок. У нас и так не криминальное село. Но лучше пусть будут", - уверена собеседница.

Сейчас Анжелика одна воспитывает двоих детей. Говорит, работа акима, как и мамы - круглосуточная.

"Но я все успеваю. Сын старший самостоятельный уже. Ему 8 лет. Дочке 2,5 года. С ней в декрет я уходила всего на 9 месяцев. Пришлось выйти на работу. В тот момент ремонт Дома культуры шел. Пришлось принять участие в контроле. Аким должен быть настойчивым и требовательным.

А женщине на руководящей должности сложнее вдвойне. Но меня здесь с детства все знают. И по работе видят. Трава косится, все убирается. Мой день начинается с того, что я отвожу детей к родителям. Потом на работу. А там либо совещания и мы уезжаем в район. Либо занимаемся со специалистами документацией. Люди приходят за консультацией", - объясняет Анжелика.

С началом купального сезона приоритетно расставить запрещающие знаки на водоемах. У акима, говорит девушка, работа веселая. Необходимо везде побывать. Домой глава сельского округа возвращается к восьми часам вечера. Но и там свои двери она оставляет открытыми для народа.

"Домой тоже приходят за советом, с вопросом. Кто-то не знает как оформить земельный участок, кто-то строиться планирует. Вопросы разные и их много. Я стараюсь идти на встречу каждому", - подытожила беседу Анжелика Осикова.

Фото предоставила Анжелка Осикова.