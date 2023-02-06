Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву

Главе государства представлен отчёт о деятельности Агентства в 2022 году и исполнении его поручений, а также о планах на предстоящий период.

Дархан Жазыкбаев доложил президенту о проведённой работе по устранению излишних барьеров при поступлении на государственную службу и упрощению порядка выхода из неё. В целях полной цифровизации процесса отбора и приёма на госслужбу модернизирована система "Е-қызмет", на базе которой с 1 марта 2023 года будет проведена пилотная апробация новой системы отбора.

Председатель Агентства отчитался о результатах анализа деятельности государственных органов, направленных на снижение бюрократических барьеров, также он отдельно остановился на планируемых мерах по трансформации Агентства в полноценный HR-институт.

Глава государства проинформирован о ходе очередного отбора в президентский молодёжный кадровый резерв с учётом потребности государственного аппарата в отраслевых кадрах. В планах также создание региональных молодёжных кадровых резервов.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить системную работу по формированию сервисной модели государственного аппарата, не допускающей проявления бюрократизма, и дальнейшему совершенствованию государственной службы.