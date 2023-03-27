Как Абайская область готовится к приёму туристов на Алаколе

Фото: Хафис Хузин

Турецкий сервис – мечта Алаколя. Но что может предложить казахстанский курорт для того, чтобы хоть немного приблизиться к этому общемировому стандарту? Если владельцы гостиниц и домов отдыха в конкурентной борьбе за клиента совершенствуют индустрию и обслуживание, то пляж - один на всех. Отсутствие даже минимального набора условий на берегу со стороны Урджарского района для отдыхающих понижает планку сервиса, старательно поднимаемых предпринимателями. Дисбаланс внимания и интересов к Алаколю со стороны бизнеса и власти из года в год порождает проблемы.

Самые главные из них – это размывание берега, отсутствие рядом с брегом пожарного депо, нехватка элементарных удобств на берегу, перебои с электроэнергией, состояние дорог. Какие потери они пророчат "жемчужине Казахстана", и как на сегодня решаются проблемы на правом берегу Алаколя, в обзоре корреспондента BaigeNews.kz.

ЧТО ПОСТРОЯТ НА БЕРЕГУ АЛАКОЛЯ?

После разделения Восточно-Казахстанской области в июне прошлого года Урджарский район вместе с озером Алаколь отошёл области Абай. Если раньше озеро находилось на границе ВКО и Алматинской областей, то с прошлого года его официальный адрес сменился - береговая линия проходит по областям Абай и Жетысу.

В начале 2023 году аким области Абай Нурлан Уранхаев представил Комплексный план развития региона на ближайшие пять лет. Приоритетное направление в карте туристификации данного плана отдано побережью озера Алаколь. В курортной зоне запланировано строительство современного гостиничного комплекса на 204 койко-мест с созданием 50 рабочих мест. Проект рассчитан на 2023-2026 годы, под реализацию выделен земельный участок площадью восемь га.

База отдыха "Alakol Aqua Resort", которую планируют построить к 2025 году, обещает одновременное размещение 992 человек и создание 70 рабочих мест.

В рамках расширения концертной площадки "Alazone Arena" планируется строительство трёх гостиниц вместимостью 220 койко-мест и ресторана на 700 посадочных мест плюс 50 новых рабочих мест.

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

Растущее озеро Алаколь с каждым годом всё увереннее поглощает десяток сантиметров береговой линии, особенно со стороны Абайской области. Владельцы местного бизнеса и регулярно приезжающие туристы замечают визуальную разницу.

Это не случайное явление. Согласно закону Бэра, на водоёмах Северного полушария подмывается правый берег, а в Южном полушарии - левый. В основе этого эффекта лежит природный процесс и вращение масс воды вокруг оси русла.

Фото/Хафис Хузин

Если один берег размывается, то отложения с него переезжают на противоположный, меняя со временем береговые склоны, и делая их ассиметричными. То есть озеро Алаколь не столько растёт, сколько смещается, причём в сторону Абайской области и, в частности, села Кабанбай.

Этот природный процесс нельзя исключить, но приостановить можно. В 2018 году был разработан проект по берегоукреплению озера Алаколь у села Кабанбай (посёлок находится в курортной зоне рядом с озером), реализация которого могла бы в два этапа увереннее противостоять стихии. На первом этапе предусматривалась разработка ПСД строительства волноломов длиной больше 1,7 км. Второй этап обещал строительство волноломов протяжённостью 3,2 км. Но этот оптимистичный замысел так и не удалось реализовать, а истечение его трёхлетнего срока действия теперь требует корректировки.

"Ещё один вариант - это рассмотреть вопрос разработки нового Проекта согласно требованиям международных стандартов с привлечением экспертов, имеющих опыт в проектировании берегоукрепительных и волногасящих гидротехнических сооружений. Все документы Проекта переданы в ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Абай". Для решения вопроса по берегоукреплению необходимо 25 млрд. тенге из республиканского бюджета", - пояснили в акимате области Абай.

Фото/Альбина Халел

Пока областное руководство решает, корректировать проект или создавать новый, акимат Урджарского района всё же проводит работы по берегоукреплению. Рабочие перевозят специальный шпунт в объёме 240 тонн с дальнейшей забивкой на опасных участках побережья протяжённостью 240 метров. В 2018 году была проделана аналогичная работа и израсходовано 34 млн. тенге.

ПРОБЛЕМЫ С МУСОРОМ

По словам владельцев туристического бизнеса на Алаколе, "топовая" проблема, которая портит впечатление от отдыха на уникальном целебном озере - это мусор и отсутствие общественных туалетов. Действительно, инфраструктура по сбору и вывозу мусора в прибрежной зоне развита очень слабо. Обновление материально-технической базы КГП "Мақаншы", которая занимается санитарной очисткой побережья озера Алаколь, была проведена лишь в 2013 году. А приобретённый 10 лет назад инвентарь на данный момент уже не функционирует, пояснили в областном акимате.

Фото/Хафис Хузин

Туристы и предприниматели в один голос уверяют, что на берегу должно быть чисто. Но профильные предприятия не поддерживают их рвения. Судите сами. В прошлом году акимат Урджарского района выделил 88 млн. тенге для закупки специальной техники с казахстанским содержанием по вывозу мусора. Но из-за отсутствия заявок от потенциальных поставщиков итоги конкурса так и не были подведены, а средства возвращены в бюджет области.

Зато удалось купить 200 мусорных контейнеров. Но этого очень мало. По подсчётам районного акимата, в связи с интенсивным ростом объектов предпринимательства на побережье необходимо установить дополнительно ещё 500 контейнеров.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ПРОКАТ?

В 2019 году молодой парень, катаясь на скутере у берега Алаколя, наехал на 28-летнюю женщину, которой очень повезло, и она осталась здоровой - на память остались ушиб головы и поцарапанное ухо. Двумя года позже подобная история закончилась на Алаколе трагической смертью. За рулём гидроцикла была 27-летняя женщина, которая въехала в надувной матрац и сбила насмерть 40-летнего мужчину из Семея. Его 11-летняя дочь тоже пострадала, но осталась жива.

После этих случаев прокатчики на маломерных судах стали немного осторожнее, а полицейские – намного бдительнее. До 2022 года нельзя было привлечь к ответственности владельцев водной техники за нарушения в связи с отсутствием соответствующих нормативно-правовых норм. Но данный пробел в законодательстве был устранён, и по итогам летнего сезона на владельцев и водителей маломерных судов было наложено больше 80 административных штрафов и предупреждений.

На сегодня вдоль береговой линии установлено пять стоянок посадки/высадки пассажиров водного транспорта, которые пока не оборудованы специальными информационными щитами. Вместе с тем, установлены места, где запрещено катание на маломерных судах. Полицейские предлагают установить дополнительные камеры видеонаблюдения для бесперерывного контроля на побережье.

РЕМОНТ ДОРОГ

Качество дорожного покрытия часто становится причиной разочарования туристов, так мечтавших провести недельку-другую на Алаколе. Поэтому многие отдают предпочтение пассажирскому транспорту, не желая распрощаться с подвеской личного авто прямо на дороге.

Протяжённость пути от Семея до Алаколя - 680 км. Дорога проходит через населённые пункты Калбатау, Аягуз, Таскескен, Урджар и Маканчи. Её содержанием и эксплуатацией занимается предприятие "Казавтожол". В последние годы большое внимание уделялось участку дороги Семей-поворот на Таскескен протяжённостью 383 км. 340 км из них - отремонтированная дорога со свежим асфальтом. 43 км сейчас в ремонте. В этом году реконструкция этого участка будет завершена.

"Сейчас реконструкцией охвачен участок дороги свыше 40 км, и проводится он по контракту на паритетных условиях с международным участием между Казахстаном и Китаем. В этом году по плану нужно закончить реконструкцию, а в следующем году сдать в эксплуатацию. Участники проекта понимают важность этого коридора, который предназначен не только для туристов в трёхмесячный летний сезон. Это важная транспортно-логистическая жила", - пояснил руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Абай Асылбек Нугманов.

На время ремонта запланированы работы по обустройству объездных дорог. По словам руководителя ведомства, пристальное внимание будет уделено комфортному и безопасному проезду по таким путям. Из специальных мероприятий предусмотрены обеспыливание, укатка, полив, профилирование и грейдирование, а также дислокация знаков.

Предстоит ремонт и на участке от Маканчи до Урджара. Дорога имеет статус областного значения. Средства на содержание и ремонт уже предусмотрены.

ТРАНСПОРТ ДО АЛАКОЛЯ

Система пассажирского транспорта, соединяющая населённые пункты области Абай с Алаколем, обеспечивает ежедневное курсирование в туристическую зону в оба направления. Добраться из Семея на Алаколь можно четырьмя способами: на личном авто, на пассажирском автобусе, Ж/Д и авиасообщением.

Стоимость билета на одного взрослого человека железно-дорожным сообщением "Семей - ст. Жаланашколь", уже зафиксирована на предстоящий туристический сезон и составляет 3 800 тенге. Поезд из пяти вагонов будет курсировать через день. Сумма субсидирования по программе "Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным сообщениям" на 2023 год составляет 65 миллионов тенге.

Кроме того, Комитет транспорта МИИР РК рассматривает вопрос рентабельности и целесообразности организации железнодорожных пассажирских вагонов на туристический сезон с Новосибирска, Павлодара и Шымкента на станцию Урджар и увеличения количества поездов из Астаны и Алматы.

Авиасообщение "Семей-Урджар" осуществляется алматинской авиакомпанией "Южное небо" на борту АН-24 за счёт субсидий. Сейчас перевозчик обеспечивает два рейса в неделю, в туристический сезон планируется три рейса в неделю. Фиксированная стоимость перелёта составляет 12 тысяч тенге.

По направлению Астана-Урджар полёты будут осуществляться авиакомпанией "Qazaq Air" на крыльях Bombardier вместимостью до 100 человек. Самолёты из Астаны и Алматы будут осуществлять полёты с мая по октябрь. Вполне возможно, что появятся прямые рейсы из Актау и Шымкента. Соответствующий запрос уже направлен в МИИР РК.

В данное время из-за отсутствия специального светового оборудования аэропорт Урджара принимает самолёты только в дневное время. В текущем году по плану должна завершиться реконструкция систем свето-сигнального оборудования, видеонаблюдения и наружного освещения.

Автобусные перевозки по направлению Алаколя осуществляются круглый год. На данный момент действует четыре внутриобластных маршрута: от Семея до Алаколя, Маканчи, Урджара и Бахты. Стоимость билета - от 4400 до 5300 тенге за пассажира. На маршрут "Семей-Барлык-Арасан" в данное время объявлен конкурс.

"Мы настаиваем, чтобы перевозчики непременно обеспечивали комфортное передвижение пассажиров с ограниченными возможностями. То есть там должны быть места для таких людей, условия для заезда и установки инвалидных кресел, ступеньки", - пояснил Нугманов.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ближайшие пожарные депо от курортной зоны озера Алаколь со стороны Абайской области расположены в сёлах Маканчи в 80 км и в Урджаре, что в 150 км от берега. Огромные расстояния до специализированных пожарных частей и слишком скромные расстояния при тесной застройке между базами отдыха создают высокий риск массового возгорания и низкую вероятность потушить пожар вовремя. Так и произошло в ночь с 4 на 5 июля прошлого года, когда сгорело четыре базы отдыха, а это 25 строений или три тысячи квадратных метров гостиничной площади. Всё превратилось в золу. Этот случай до сих пор держит в страхе представителей туристического бизнеса.

Нужно заметить, что в селе Кабанбай имеется пожарный пост на две единицы на базах "ГАЗ-53" и "Урал", созданный местным исполнительным органом. Там, где нет специализированного отделения государственной противопожарной службы, акиматы вправе создавать для защиты населения свои противопожарные посты.

Как обеспечивается пожарная безопасность в самой многолюдной туристической зоне области Абай рассказал заместитель руководителя ДЧС области Абай Алексей Штыкель.

"В сезон мы отправляем туда наших ребят. Дежурит подразделение противопожарной службы - с Урджарского района выделяется один спецвтомобиль. Прямо на берегу озера дислоцируется спасательная станция, где всё лето живут и работают наши сотрудники, не меньше семи человек. Сейчас мы работаем в контексте тех условий, которые сложились. И пожарная безопасность на озере Алаколь - во главе угла", - пояснил Алексей Штыкель.

Фото/Альбина Халел

Согласно "Комплексному плану развития области Абай на 2023-2027 годы", в уже в следующем году в селе Кабанбай Урджарского района начнётся строительство пожарного депо на два автомобиля. Стоимость проекта - 800 млн. тенге.

"Когда в селе Кабанбай построят пожарное депо, мы с вами получим полноценную государственную противопожарную службу, где на страже будет два автомобили и настоящие пожарные, которые будут обеспечивать пожарную безопасность круглый год, а не только в сезон. В первую очередь этот проект нацелен на защиту населения и, соответственно, всей прибрежной зоны" - пояснил замначальника областного ДЧС.

Фото/Хафис Хузин

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Плотная застройка и загруженные электросети - главные риски пожарной опасности. Массовое строительство баз отдыха на берегу озера, которое с самого начала не было рассчитано на массовую электрификацию, приводит к тому, что в сезон многие дома отдыха обесточиваются по несколько раз за вечер.

В 2021 году для бесперебойного обеспечения электроснабжения построено 48,6 км воздушной линии электропередач и увеличена мощность подстанции "Коктал", установлены два трансформатора по 16000 кВА напряжением 110/35/10 кВ каждая.

Для дальнейшего бесперебойного электроснабжения разработан проект по строительству одноцепной ВЛ-110Кв, сметная стоимость которого 5,9 млрд. тенге. Заказчик проекта АО "ОЭСК".

"Есть проблемы электросетей частных предпринимателей. На побережье имеется 196 частных КТП, которые не имеют договоров и не обслуживаются соответствующими организациями, что в свою очередь приводит к частному возникновению аварийных ситуаций и отключению электролиний. Акимат Урджарского района много раз проводил разъяснительные работы с владельцами КТП о необходимости заключения договоров на обслуживание АО "ОЭСК" (подтяжка, замена масла, усиление и т.д.). АО "ОЭСК" просит провести аудит по имеющимся частным КТП и без заключения договоров на обслуживание не подключать к летнему сезону", - заключили в акимате области Абай.

Туристический сезон 2022 года на Алаколе прошёл по ускорению на рельсах бывшей области, хотя в конце лета вновь созданная административная единица начала решать многие проблемы самостоятельно. Справится ли Абайская область со своим "южным наследством" в этом году, и чем запомнится предстоящий "Алакольный бум", покажет время.