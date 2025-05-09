Как 80-летие Победы отмечают в Алматы: патриотическая акция собрала десятки тысяч горожан
В акции "Батырларға тағзым" приняли участие более 30 тысяч человек.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы 9 мая проходят масштабные акции, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центром празднования стал парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где прошла церемония возложения цветов к Вечному огню с участием акима города Ерболата Досаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Глава мегаполиса вместе с ветеранами, их родными и жителями города почтили память погибших минутой молчания и прошли по Аллее памяти. Участники выразили признательность героям войны и подчеркнули значимость сохранения исторической памяти для будущих поколений.
Одним из ключевых событий дня стала патриотическая акция "Батырларға тағзым", организованная ветеранскими объединениями при поддержке акимата города. В ней приняли участие более 30 тысяч человек. Шествие началось от Центрального парка и завершилось у Вечного огня, где состоялось торжественное возложение цветов.
Колонну возглавили военный духовой оркестр и рота почетного караула. Атмосферу патриотизма усиливали 500 развевающихся государственных флагов, тематические растяжки с надписью "Батырларға тағзым!" и ленты "Жеңіс лентасы". В организации акции приняли участие 500 волонтеров. Ярким моментом стало развертывание Государственного флага молодёжью.
Мероприятия в Алматы стали символом глубокого уважения к подвигу фронтовиков и напоминанием о цене, которую заплатили миллионы людей за мирное небо.
Самое читаемое
- Токаев прибыл в Россию по приглашению Путина
- Ветеранам подарили автомобили в Шымкенте
- Президент посетил посвящённый 80-й годовщине Великой Победы концерт в Москве
- Ветерана не пустили на парад в Астане — акимат принёс извинения
- Приехали из села? Какие требования предъявляются к китайским рабочим, строящим ЛРТ