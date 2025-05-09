В Алматы 9 мая проходят масштабные акции, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центром празднования стал парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где прошла церемония возложения цветов к Вечному огню с участием акима города Ерболата Досаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Глава мегаполиса вместе с ветеранами, их родными и жителями города почтили память погибших минутой молчания и прошли по Аллее памяти. Участники выразили признательность героям войны и подчеркнули значимость сохранения исторической памяти для будущих поколений.

Одним из ключевых событий дня стала патриотическая акция "Батырларға тағзым", организованная ветеранскими объединениями при поддержке акимата города. В ней приняли участие более 30 тысяч человек. Шествие началось от Центрального парка и завершилось у Вечного огня, где состоялось торжественное возложение цветов.

Колонну возглавили военный духовой оркестр и рота почетного караула. Атмосферу патриотизма усиливали 500 развевающихся государственных флагов, тематические растяжки с надписью "Батырларға тағзым!" и ленты "Жеңіс лентасы". В организации акции приняли участие 500 волонтеров. Ярким моментом стало развертывание Государственного флага молодёжью.

Мероприятия в Алматы стали символом глубокого уважения к подвигу фронтовиков и напоминанием о цене, которую заплатили миллионы людей за мирное небо.