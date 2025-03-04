Холдинг "Байтерек" продолжает наращивать капитализацию, чтобы поддержать предпринимателей и сократить нагрузку на госбюджет. В 2025 году планируется направить на рынок 8 трлн тенге прямых инвестиций, а к 2027 году этот объем вырастет до 10 трлн. Как это отразится на обычных гражданах, рассказал председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил глава холдинга, одна из целей программы - отказ от масштабного субсидирования бизнеса, что позволит государству перераспределить средства на социальные нужды. Вторая - внедрение единой ставки для предпринимателей – 12,6% на 10-15 лет, что уравняет условия между банками второго уровня и институтами развития. Это должно снизить процентные ставки для бизнеса и сделать кредиты более доступными.

"Сегодня создаются два фонда. Это призвано улучшить способность частных предпринимателей получать какие-то карты в институтах развития, также в банках второго уровня", - пояснил Карагойшин.

Он добавил, что главная цель этих мер – рост экономики, который, по прогнозам, должен составить 6-7% в год, а к 2029 году – удвоить ВВП. Простым гражданам это сулит стабильность на рынке труда, повышение зарплат и развитие бизнеса без чрезмерной инфляционной нагрузки.