Как 10 футбольных полей: нефтяное пятно в Бухтарминском водохранилище выросло

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Площадь нефтяного пятна в Бухтарминском водохранилище увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Лабораторные исследования взятых проб подтвердили повышенное содержание нефтепродуктов в воде рядом с одной из баз отдыха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Специалисты обнаружили в отобранных пробах превышение нормы содержания нефтепродуктов в 38,8 раза. А в пробах, которые взяли чуть дальше от базы отдыха — в 24,2 раза.

"Создана комиссионная группа с участием всех заинтересованных государственных органов. Виновные в образовании пятна устанавливаются. Согласно законодательству, виновные должны будут провести очистку загрязненной площади водохранилища", — рассказали в департаменте экологии по ВКО.

Напомним, что нефтесодержащее пятно на Бухтарминском водохранилище обнаружили в среду, 7 июня. Экологи предполагают, что оно образовалось в результате сброса ГСМ с водного транспорта. В тот же день на место выехали инспекторы и специалисты лаборатории департамента экологии для оценки ситуации и отбора проб воды. Факт разлива установили вблизи базы отдыха "Аюда".