Бывшая супруга осуждённого экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева — Назым Кахарман — подала иск в Верховный суд Казахстана о лишении его родительских прав, передаёт BaigeNews.kz.

Эту информацию Кахарман подтвердила лично. По её словам, рассмотрение дела пока не началось.

Помимо инициативы по лишению родительских прав, Кахарман прокомментировала текущий алиментный спор между ней и бывшим супругом. В апреле стало известно, что защита Бишимбаева подала заявление в суд о пересмотре алиментного соглашения.

"Их сторона подала на пересмотр алиментного договора, чтобы уменьшить выплаты. Якобы по причине того, что у него нет денег. Находится на этапе рассмотрения судом. Мы, конечно, не согласны", — заявила Кахарман.

Бишимбаев, отбывающий наказание в колонии, утверждает, что не имеет дохода и не может выполнять обязательства по алиментам. Решение по этому делу также ещё не вынесено.

Ранее экс-супруга заявила бывшего чиновника заявила о полном отказе его семьи от выплат.

Напомним, в мае прошлого года Куандык Бишимбаев был признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. От его действий погибла супруга Салтанат Нукенова.

26 июня суд не удовлетворил апелляцию Бишимбаева и Байжанова на приговор первой инстанции. Сроки оставили без изменений: 24 года экс-министру Куандыку Бишимбаеву и 4 года лишения свободы его родственнику Бакытжану Байжанову.

В конце июля его этапировали в колонию.