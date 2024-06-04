Кафе загорелось в Семее
Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
86Фото: baigenews.kz
Четырех человек эвакуировали огнеборцы из пожара в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
“На первом этаже 4-х этажного жилого дома в кафе, в кухонном помещении произошло возгорание пластиковых предметов и деревянных конструкций стола”, - говорится в сообщении.
Силами ДЧС из задымленного здания спасено 3 работника кафе, а также из квартиры 2-го этажа эвакуирована женщина. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Пожар локализован в течении 25 минут, а затем полностью ликвидирован.