Кафе загорелось в Семее

Четырех человек эвакуировали огнеборцы из пожара в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

“На первом этаже 4-х этажного жилого дома в кафе, в кухонном помещении произошло возгорание пластиковых предметов и деревянных конструкций стола”, - говорится в сообщении.

Силами ДЧС из задымленного здания спасено 3 работника кафе, а также из квартиры 2-го этажа эвакуирована женщина. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Пожар локализован в течении 25 минут, а затем полностью ликвидирован.