Кафе загорелось в Костанайской области

В Костанайской области ликвидировали пожар, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

"В городе Костанай в одном из кафе, расположенном на втором этаже двухэтажного здания, произошло возгорание. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь на площади 100 кв.м. полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.