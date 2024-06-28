Кафе загорелось в Костанайской области
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
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В Костанайской области ликвидировали пожар, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.
"В городе Костанай в одном из кафе, расположенном на втором этаже двухэтажного здания, произошло возгорание. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь на площади 100 кв.м. полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.
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