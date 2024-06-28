  • 28 Июня, 10:42
  • BAIGENEWS

Кафе загорелось в Костанайской области

Сегодня, 09:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кафе загорелось в Костанайской области Сегодня, 09:18
Сегодня, 09:18
107

В Костанайской области ликвидировали пожар, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

"В городе Костанай в одном из кафе, расположенном на втором этаже двухэтажного здания, произошло возгорание. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь на площади 100 кв.м. полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх