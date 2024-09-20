Кафе сгорело на трассе Алматы - Усть-Каменогорск
Сегодня, 16:00
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Сегодня, 16:00Сегодня, 16:00
119Фото: МЧС РК
В области Жетысу потушили пожар в кафе, расположенном в Ескелдинском районе на трассе Алматы-Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz.
Чтобы предотвратить трагедию спасатели вытащили из огня два газовых баллона.
Пламя охватило площадь 200 квадратных метров.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
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