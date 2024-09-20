  • 20 Сентября, 17:07
  • BAIGENEWS

Кафе сгорело на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

Сегодня, 16:00
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00
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Фото: МЧС РК

В области Жетысу потушили пожар в кафе, расположенном в Ескелдинском районе на трассе Алматы-Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz.

Чтобы предотвратить трагедию спасатели вытащили из огня два газовых баллона.

Пламя охватило площадь 200 квадратных метров.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

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