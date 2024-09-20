Кафе сгорело на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

В области Жетысу потушили пожар в кафе, расположенном в Ескелдинском районе на трассе Алматы-Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz.

Чтобы предотвратить трагедию спасатели вытащили из огня два газовых баллона.

Пламя охватило площадь 200 квадратных метров.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.