Кафе ограбили в Астане
Сегодня, 18:06
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Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
122Фото: polisia.kz
Кражу на два миллиона тенге раскрыли в Астаны. С заявлением в полицию обратился хозяин одного из семейных кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Установлено, что здание кафе было заброшенным, что и привлекло внимание злоумышленника.
Стражами порядка задержан ранее судимый 39-летний мужчина, который похитил телевизор, кабель и около 100 радиаторов общей стоимостью два миллиона тенге. Краденое имущество он сбыл в пункт приёма металла.
По факту проводится досудебное расследование. Злоумышленник водворён в ИВС. С
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