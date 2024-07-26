Кафе ограбили в Астане

Кражу на два миллиона тенге раскрыли в Астаны. С заявлением в полицию обратился хозяин одного из семейных кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что здание кафе было заброшенным, что и привлекло внимание злоумышленника.

Стражами порядка задержан ранее судимый 39-летний мужчина, который похитил телевизор, кабель и около 100 радиаторов общей стоимостью два миллиона тенге. Краденое имущество он сбыл в пункт приёма металла.

По факту проводится досудебное расследование. Злоумышленник водворён в ИВС. С