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Кафе ограбили в Астане

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polisia.kz Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: polisia.kz

Кражу на два миллиона тенге раскрыли в Астаны. С заявлением в полицию обратился хозяин одного из семейных кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Установлено, что здание кафе было заброшенным, что и привлекло внимание злоумышленника.

Стражами порядка задержан ранее судимый 39-летний мужчина, который похитил телевизор, кабель и около 100 радиаторов общей стоимостью два миллиона тенге. Краденое имущество он сбыл в пункт приёма металла.

По факту проводится досудебное расследование. Злоумышленник водворён в ИВС. С

 

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