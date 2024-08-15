Кафе и торговые площадки снесли в Алматы

Пристройку к дому по улице Вильямса, 73 снесли по решению суда в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля.

Внеплановая проверка выявила отсутствие у собственника проектно-сметной документации и заключения экспертизы, сопровождения авторского и технического надзоров.