Кафе и торговые площадки снесли в Алматы
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Пристройку к дому по улице Вильямса, 73 снесли по решению суда в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля.
Внеплановая проверка выявила отсутствие у собственника проектно-сметной документации и заключения экспертизы, сопровождения авторского и технического надзоров.
"Установлено, что собственником хозяйственным способом возведена капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение. Выданное предписание на устранение допущенных нарушений собственник не исполнил, и Управлением в СМЭС Алматы подано исковое заявление на снос. 7 марта решением суда исковые требования управления удовлетворены. Снос объекта собственник ведёт самостоятельно при содействии судебных исполнителей", - сообщили в акимате Алматы.
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