Кафе горит в оживлённом районе Алматы
Сегодня, 21:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:15Сегодня, 21:15
121Фото: МЧС РК
В эти минуты огнеборцы Алматы тушат пожар в кафе, расположенном в Ауэзовском районе, передаёт BaigeNews.kz.
В МЧС сообщили, что обстоятельства инцидента уточняются.
В соцсетях появилось видео с места пожара на улице Яссауи.
P.S. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
В ведомстве уточнили, что произошло горение кухонного помещения трёхэтажного здания кафе. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.
Видео: t.me/kris_p_almaty_official