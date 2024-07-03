  • 3 Июля, 22:15
  • BAIGENEWS

Кафе горит в оживлённом районе Алматы

Сегодня, 21:15
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:15
Сегодня, 21:15
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Фото: МЧС РК

В эти минуты огнеборцы Алматы тушат пожар в кафе, расположенном в Ауэзовском районе, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС сообщили, что обстоятельства инцидента уточняются.

В соцсетях появилось видео с места пожара на улице Яссауи.

P.S. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров. 

В ведомстве уточнили, что произошло горение кухонного помещения трёхэтажного здания кафе. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

Видео: t.me/kris_p_almaty_official

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