Кафе горит в оживлённом районе Алматы

В эти минуты огнеборцы Алматы тушат пожар в кафе, расположенном в Ауэзовском районе, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС сообщили, что обстоятельства инцидента уточняются.

В соцсетях появилось видео с места пожара на улице Яссауи.

P.S. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что произошло горение кухонного помещения трёхэтажного здания кафе. Пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.