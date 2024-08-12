  • 12 Августа, 21:42
  • BAIGENEWS

Кафе горит на Атакенте в Алматы

Сегодня, 21:10
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:10
Сегодня, 21:10
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Фото: МЧС РК

Крупный пожар тушат в районе Атакента в Алматы. Пламенем охвачено кафе, передаёт BaigeNews.kz.

"Силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по адресу: улица Тимирязева, 42. Установлено горение открытым пламенем кафе. Звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей, введены пожарные стволы. Создано три участка тушения пожара, обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили в ДЧС.

С места пожара вынесли три газовых баллона.

 
 
 
 
 
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Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@almaty_tjd)

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