Кафе горит на Атакенте в Алматы

Крупный пожар тушат в районе Атакента в Алматы. Пламенем охвачено кафе, передаёт BaigeNews.kz.

"Силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по адресу: улица Тимирязева, 42. Установлено горение открытым пламенем кафе. Звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей, введены пожарные стволы. Создано три участка тушения пожара, обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили в ДЧС.