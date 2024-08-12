Кафе горит на Атакенте в Алматы
Сегодня, 21:10
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Сегодня, 21:10Сегодня, 21:10
279Фото: МЧС РК
Крупный пожар тушат в районе Атакента в Алматы. Пламенем охвачено кафе, передаёт BaigeNews.kz.
"Силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по адресу: улица Тимирязева, 42. Установлено горение открытым пламенем кафе. Звенья газодымозащитной службы провели разведку на наличие людей, введены пожарные стволы. Создано три участка тушения пожара, обеспечена бесперебойная подача воды", - сообщили в ДЧС.
С места пожара вынесли три газовых баллона.
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