Кафе едва не сгорело в Жамбылской области
Вчера, 09:33
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Вчера, 09:33Вчера, 09:33
332Фото: gov.kz
Огнеборцы Жамбылской области потушили пожар в кафе. Пострадавших нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Причина пожара устанавливается.
"Ранним утром в с.Кордай произошел пожар кровли одноэтажного мансардного здания на площади 200 кв.м. Силами огнеборцев пожар локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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