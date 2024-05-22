  • 23 Мая, 00:14
  • BAIGENEWS

Кафе едва не сгорело в Жамбылской области

Вчера, 09:33
АВТОР
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gov.kz Вчера, 09:33
Вчера, 09:33
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Фото: gov.kz

Огнеборцы Жамбылской области потушили пожар в кафе. Пострадавших нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Причина пожара устанавливается.

"Ранним утром в с.Кордай произошел пожар кровли одноэтажного мансардного здания на площади 200 кв.м. Силами огнеборцев пожар локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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