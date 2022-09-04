Кадыров заявил, что засиделся на посту и заслужил "бессрочный отпуск"

Он напомнил, что руководит регионом уже 15 лет.

Меду тем, Кадыров предположил, что его "время тоже пришло", пока его "не выгнали". Кадыров также сказал, что раньше он был молодым и неопытным, а сейчас стал старым, а неопытность осталась.

Вместе с этим он выразил надежду, что его поддержат и поймут.

В подписи к видеообращению он указал, что "и сам заметил, что засиделся".