Кадры с места крупного пожара в Карагандинской области показали спасатели

Третьи сутки тушат пожар в Карагандинской области. Кадрами с места ЧП поделились спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

"Подразделения МЧС Казахстана ликвидировали степной пожар на территории Павлодарской области. В связи со стабилизацией обстановки эвакуированные 18 жителей села Желтау Баянаульского района вернулись в свои дома. По территории Карагандинской области достигнута локализация, площадь устанавливается", - сообщили в МЧС.

Тушение пожара осложнялось сильным порывистым ветром, рельефной горной, болотистой местностью и отсутствием подъездных путей к очагам.

На территории Карагандинской области продолжаются работы по дотушиванию действующих очагов как наземным, так и воздушным транспортом. Определено два боевых участка в районе населённых пунктов Айыр и Атантай Карагандинской области.

На базе Командного центра МЧС РК и ДЧС областей осуществляют круглосуточную работу оперативные штабы.

В ликвидации задействованы 557 человек и 88 единиц техники, шесть беспилотных летательных аппаратов, четыре воздушных суда МЧС и НГ МВД РК.

В дотушивании участвуют группировки спасателей из Карагандинской, Акмолинской областей, области Абай, города Астаны, воинских частей 52859, 68303 МЧС и МИО.

Воздушными судами произведено 87 сбросов общим объемом более 102 тонны воды. Проведен аэровизуальный облёт, по результатам обстановка стабильная.