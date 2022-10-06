Кадровые перестановки в МИДе произвёл президент

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Ряд назначений в министерстве иностранных дел произвёл Касым-Жомарт Токаев, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1

Указами Главы государства:

Ильясов Магжан Жанботаулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, он освобожден от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций;

Рахметуллин Акан Акасович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, он освобожден от должности первого заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан;

Умаров Кайрат Ермекович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству;

Айтжан Жанар Сейдакметкызы назначена Постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.

Распоряжением главы государства Умаров Кайрат Ермекович назначен первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан.